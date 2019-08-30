Новий Прем'єр хоче перепис населення вже цьогоріч, аби відсіяти "мертві душі"
Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у інтерв'ю представникам низки ЗМІ, повідомляє "Укрінформ".
"Ми зараз цим займаємось і хочемо дуже провести перепис цього року. Бо за нашими оцінками, це дозволить державі зекономити наступного року величезні кошти. Зникнуть "мертві душі", нам треба побачити – скільки нас", - сказав він.
Гончарук пояснив, що, взагалі, перепис населення був запланований на грудень наступного року, оскільки восени мали відбутися вибори, а проводити одночасно дві такі масштабні кампанії було б складно.
"Але це ж питання навіть не у грошах, а в мобілізації великих ресурсів, людей, яких треба навчити. Бо що таке перепис? Це коли одна людина приходить до іншої і анкетує її. Щоб цей процес не викликав супротиву, цьому має передувати комунікаційна кампанія, якісний менеджмент, порахована має бути вся ця логістика", - роз'яснив Прем'єр-міністр.
Він нагадав, що останній перепис був проведений в Україні у 2001 році. "Ми як країна не знаємо, скільки у нас громадян. Наші програми соціального захисту дуже неефективні", - підкреслив глава нового уряду.
Нагадаємо, що Олексій Гончарук задекларував 1,9 млн доходів за рік.
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