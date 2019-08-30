Олексій Гончарук задекларував 1,9 млн доходів за рік

Новий прем'єр володіє компанією в Нідерландах і живе на орендованій квартирі

Новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук задекларував понад 1 млн 850 тис. гривень доходів за 2018 рік і автомобіль Jaguar. При цьому власної нерухомості Гончарук не має. Він живе на орендованій квартирі.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, інформують "Українські новини".

Більшу частину грошей (майже 1,789 мільйона гривень) нинішній чиновник вказав як "дохід від заняття підприємницькою діяльністю". Ще трохи більше ніж 60 тисяч гривень Гончарук отримав як заробітну плату в Офісі ефективного регулювання (BRDO).

На банківських рахунках у прем'єра близько 160 тис. гривень (Універсалбанк і Альфа-банк), а готівкою - 100 тис. гривень, 84 тис. доларів і 36 тис. євро.

У власності Гончарука з 2011 року є автомобіль Jaguar X-type 2007 року випуску (вартість не зазначена). Власного житла прем'єр не має.

З 2014 року він орендує квартиру в Києві площею 78 кв. м (вартість не зазначена) і має право користування батьківською квартирою в Чернігові площею 71 кв. м.

Гончарук є власником компанії Global Health Resolution Perticipation B.V. (Нідерланди).

Нагадаємо, що 29 серпня Верховна Рада призначила Гончарука прем'єром, після чого президент Володимир Зеленський звільнив його з посади заступника керівника Офісу президента.

28 травня він був призначений заступником голови Адміністрації президента, а 25 червня, після реорганізації Адміністрації, переведений на посаду заступника керівника Офісу президента.

До цього Гончарук був головою фінансованого ЄС експертно-аналітичного центру BRDO, президентом громадської організації "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам", заступником генерального директора Першої української індустріально-інвестиційної компанії, керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers, головою юридичного відділу інвестиційної компанії Prior-Invest.

Також Гончарук був радником колишнього міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка (в уряді Арсенія Яценюка) і першого віцепрем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва (в уряді Володимира Гройсмана).

Олексію Гончаруку 35 років.