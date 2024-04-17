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ПОЛІТИКА

Вищі відсоткові ставки в США ускладнюють життя багатьом країнам – Bloomberg

17 квітня 2024, 21:31
Вищі відсоткові ставки в США ускладнюють життя багатьом країнам – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Штучне зміцнення долара ускладнює життя економіці інших країн.

Фіскальна політика США щодо іноді необґрунтованого зміцнення долара для обмеження дії інфляційних процесів призводить до суттєво здорожчання життя в інших країнах.

Такий висновок робить директор з податкових питань МВФ Вітор Гаспар у коментарі Bloomberg.

Високі ставки у США створюють завищену оцінку ресурсу і таким чином товари в країнах теж стають дорожчими. Це збільшує боргове навантаження на країни, які беруть позики в американській валюті. Варто зауважити, що Україна бере значну суму позик саме у доларовому еквіваленті.

Така політика урядових та фінансових інститутів США призводить до суттєвих економічних ризиків як для конкретних країн, так і для стабільності економічної системи в глобальному вимірі.

У США вже тривалий час ідуть дискусії щодо необхідності послаблення фіскальної політики федеральної резервної системи для зниження відсоткових ставок. Однак остаточного рішення до цього часу немає.

Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків НБУ не виключає необхідність переходу на курсову привязку гривні до євро. Пояснюється це тим, що більшість операцій банків з клієнтами відбувається в євро. “Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки”, – зазначено у пресрелізі.

На думку Ради оверсайту, потреба в розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12 годину вже існує. Водночас валютна структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти.

економікаСША

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