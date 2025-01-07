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ПОЛІТИКА

Sky News: США можуть запропонувати мирну угоду до Великодня, але рішення за Києвом

07 січня 2025, 18:59
Sky News: США можуть запропонувати мирну угоду до Великодня, але рішення за Києвом
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Усе зводиться до того, вважає експерт, наскільки російський президент владімір путін готовий до компромісів, особливо що стосується районів Курської області, а також до яких жертв, на жаль, готовий Володимир Зеленський.

До Великодня американська сторона напевно запропонує воюючим сторонам якусь угоду, вважає аналітик Yorktown Institute Роберт Кларк. Усе зводиться до того, до яких взаємних поступок готові Україна і росія.

Науковий співробітник американського аналітичного центру Yorktown Institute Роберт Кларк не відкидає, що мирна угода між росією та Україною за посередництва Сполучених Штатів Америки може бути досягнута до 20 квітня, до свята Великодня. Про це він розповів Sky News.

За його словами, американська сторона напевно розгляне можливість укладення якоїсь угоди до великого релігійного свята Воскресіння Ісуса Христа.

Усе зводиться до того, вважає експерт, наскільки російський президент владімір путін готовий до компромісів, особливо що стосується районів Курської області, а також до яких жертв, на жаль, готовий Володимир Зеленський. Однак ухвалювати рішення, підкреслив аналітик, все одно доведеться Україні, для якої це може бути "неймовірно складно".

Нагадаємо, що представник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва.

Нагадаємо, що команда Дональда Трампа повідомила, що новий президент США вимагатиме від країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, але планує продовжувати надавати військову допомогу Києву.

СШАвійнаВладімір ПутінДональд ТрампугодаВолодимир Зеленський

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