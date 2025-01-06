2024 – рік, який підтвердив, що росію можна перемогти. Якщо Захід цього захоче – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен у першому тижневому огляді війни нового року аналізує свої помилки в прогнозах та оцінці за минулий рік. Він водночас наводить факти та аргументи, чому минулий рік є катастрофою для Кремля і путіна.

Перші вихідні 2025 року – ідеальний час, щоб підбити підсумки найважливіших уроків минулого року. Але перед цим я хочу зробити те, що робив останні кілька років – провести сеанс самокритики, де я проаналізую, де я помилявся у 2024 році (і трохи того, що зробив правильно). Це важливо – усвідомити, що ти зробив неправильно. І насправді, я вже почав вчитися на цьому.

Після цього – підсумок, чому 2024 рік показує, що Україна може перемогти (якщо ми цього захочемо).

В чому я помилився (з прикладами). Є низка речей, яких я справді не очікував або яким не приділив достатньо уваги минулого року – починаючи з першого дня 2024 року (коли теоретично припинилося затвердження нової американської допомоги для України). Хоча адміністрація Байдена все ще могла надіслати частину раніше схваленої допомоги, з цього дня через небажання Конгресу затверджувати нову допомогу (що цілком залежало від впливу Трампа на республіканців у Конгресі) нова американська допомога припинилася.

Я просто не думав, що це станеться саме так. Наприкінці 2023 року я трохи занепокоївся, але все ще думав, що, оскільки в обох палатах Конгресу була сильна більшість, яка хотіла допомогти Україні, угоду буде укладено досить швидко.

Однак я помилявся – я недооцінив вплив Трампа (я все ще сумнівався, що він зможе перемогти на наступних виборах) і припустив, що угоду буде укладено.

Єдиний проблиск надії полягає в тому, що Трамп виступив у Нью-Гемпширі не так добре, як багато хто очікував. Якби він домінував на праймеріз, я вважаю, що допомога Україні могла б померти. Однак Гейлі вижила, почала висловлювати сумніви щодо психічного здоров'я Трампа, а прихильники Трампа, схоже, трохи розгублені тим, як реагувати на це. Трамп насправді слабший, ніж був після Айови, а до праймеріз у Південній Кароліні ще майже чотири тижні. Якщо Гейлі вдасться зруйнувати уявлення про психічний стан Трампа – це буде добре для України і допомоги Україні. І поки що вона намагається, назвавши його вчора в ефірі телеканалу Fox "несповна розуму".4 Як не дивно, Нікі Гейлі, можливо, допомагає Україні зараз більше, ніж будь-яка інша американська політична фігура. Отже, ця боротьба ще далека від завершення. Я не дуже хвилююся за Сенат, але Палата представників – це інша справа, і страх перед Трампом матиме визначальний вплив.

Зрозуміло, що моя надія не виправдалася, і я був страшенно пригнічений, коли законопроект був прийнятий лише наприкінці квітня, і, звісно, набагато довше надходила американська допомога.

Це загальна проблема, з якою я зіткнувся під час війни, – неправильне розуміння політики США. Ця помилка далася взнаки у 2022 і 2023 роках, коли я продовжував сподіватися, що адміністрація Байдена ось-ось прозріє у стратегічному плані і допоможе Україні так, як вона того потребує. Я навіть думав, що після затвердження допомоги у квітні 2024 року, адміністрація, можливо, прозріє і надасть Україні зброю для перемоги.

Загалом це обнадійлива ознака того, що Адміністрація засвоїла дуже важкі уроки. Здається, вони, нарешті, зрозуміли, що їхній попередній спосіб надання допомоги Україні, який полягав у боротьбі "жорсткими методами", не запобіг ескалації.

Боже, як же я помилявся.

Я так і не зрозумів, наскільки вкоріненим було їхнє стратегічне бачення. На початку літа 2024 року я практично зневірився в них, але це все одно невдача, що я не передбачив цього, або принаймні те, що я відчайдушно сподівався, що це буде виправлено. Я помилявся.

Окрім американського політичного лідерства я також помилявся щодо європейського. З літа 2023 року я сподівався/тиснув на європейських лідерів, щоб вони почали готуватися до можливого президентства Трампа і зробили все можливе, щоб допомогти Україні. Коли в лютому 2024 року президент Макрон почав говорити про це правильними словами, я справді подумав, що настав важливий поворот.

Отже, Макрон говорив лише правду. Ця війна стає екзистенційною для Європи. Чим довше вона триває, чим більше жертв росіяни завдають собі та українцям, тим більшою стає ймовірність того, що європейці захочуть втрутитися на захист України.

Я помилявся. Лише згодом мені стало очевидно, наскільки скалічене європейське стратегічне мислення і як важко європейським лідерам думати про безпеку континенту без США. Я думаю, що реакція на цю статтю в Foreign Affairs зробила це зрозумілим.

Тож, по суті, я не знав, що відбуватиметься у високій політиці у 2024 році. Я не уявляв, що США чи Європа будуть здатні на такі кроки, які здавалися мені такими самопослаблюючими (хоча, очевидно, американські/європейські політики так не думали). Безумовно, мої писання про політиків, які приймають рішення, стали досить похмурими у другій половині 2024 року.

Отже, у 2025 році я переконаюся, що не маю жодної надії і рішуче помиляюся, перебуваючи на боці страждань і приреченості!

Що я зробив правильно. Насправді, я у 2024 році здебільшого оцінив поле бою правильно. Всі історії про український оборонний колапс і прориви росіян, що призвели до великих успіхів, здавалися сильно перебільшеними, навіть тоді, коли українці сильно страждали від того, що США відрізали їм постачання зброї.

Поєднання БПЛА (які забезпечують дуже швидке виявлення сил противника, не кажучи вже про можливості атаки) з артилерією/РСЗВ, мінами, ПЗРК тощо означає, що дуже важко уявити, що одна сторона зможе зібрати достатньо техніки, необхідної для прориву, навіть якщо не брати до уваги той факт, що у російської сторони залишилось дуже мало солдатів, які пройшли тривалу підготовку з маневреної комбінованої війни, і ми не знаємо, чи є у них тягачі, які могли б підтримати наступ. Ми повинні пам'ятати, що росіяни мали проблеми з постачанням транспортних засобів у 2022 році, коли їхні війська були набагато краще оснащені. Вони не мали можливості спробувати ще раз за майже 20 місяців. Ми не хочемо робити ті ж слабкі припущення, які люди робили про російську логістику перед повномасштабним вторгненням (що вони просто знайдуть спосіб, як це зробити). Це нерозумний спосіб мислення. Це було з двох причин. російські військові здавалися мені, як я постійно говорив, серйозно обмеженою організацією з поганою підготовкою, невеликими загальновійськовими можливостями, недоліками логістики і такими великими втратами в людях і техніці, що важко було уявити, що вони здатні реально координувати наступ. Більше того, баланс оборонних вогневих засобів був таким, що зосередити сили для наступу було б надзвичайно складно.

У червні 2024 року я навіть вигадав фразу (яка, на мою думку, дуже добре тримається), щоб описати те, що ми спостерігали: російська стратегія "мікронаступу " .

У липні я підсумував російську стратегію таким чином, і я вважаю, що вона дуже добре себе зарекомендувала, що ми і спостерігали до кінця року.

Отже, коротко кажучи, російська стратегія полягає в тому, щоб взяти все, що ви можете зараз, незалежно від того, наскільки маленькою є територія і скільки б вона не коштувала, за умови, що Трамп переможе, і ви зможете це зберегти. Потім у вас є чотири роки, щоб відновитися і повернутися, коли ви будете готові. Стратегія базується на довгостроковій деградації України як держави, дружбі Трампа і слабкості Європи.

Моє загальне розуміння російських обмежень також допомогло мені, я б сказав, зробити правильні висновки щодо російського Харківського наступу і українського Курського наступу.

Коли росіяни атакували в напрямку Харкова в травні 2024 року, я намагався переконати людей не панікувати, що росіяни насправді грали на силах України на внутрішніх лініях і що було мало доказів того, що росіяни можуть прорватися. Я, мабуть, був першою людиною, яка назвала це тим, чим воно було – російською стратегічною поразкою, і можу стверджувати, що я мав рацію.

Цікаво, що коли багато людей зовсім по-іншому реагували на українську Курську операцію в серпні, кажучи, що, на відміну від російської атаки, це був великий ризик, або що це буде лише рейд, або що все швидко піде не так, – я думаю, що я досить добре підсумував те, що ми бачили. Це була б спроба України створити оборонну зону і змусити росіян атакувати її. Це те, що я написав менш ніж через два тижні після початку наступу.

Отже, наступ просувається добре. Україна відрізає значну частину російської території на своєму кордоні, яку вона може утримувати і постачати, руйнує здатність росії отримувати логістику на більшу частину цієї території, і Україна захоплює велику кількість полонених, в тому числі призовників, які створюють особливу дилему для путіна. Більше того, російська реакція залишається повільною і розрізненою.

Тож загалом я думаю, що маю набагато краще уявлення, ніж більшість, про те, як розвиватиметься війна у 2024 році, як розвиваються технології і способи ведення війни, а також про стан російської армії (про що на Заході дуже мало пишуть). Я б стверджував, що ви дізналися б набагато більше з моїх новин на вихідних про ці питання, ніж з мейнстрімних ЗМІ.

Тільки не думайте, що я намагаюся зрозуміти, що збираються робити політичні лідери!

Чому рік доводить, що росію можна перемогти. Якщо ми справді хочемо перемогти

Ми знаємо, що маємо досить солідні дані про те, чого "досягла" росія у сферах, де вона нібито досягла найбільших успіхів у 2024 році. В "Українській правді" 4 січня з'явився гарний підсумок, який на перший погляд (якщо ви не розумієте, про які цифри йдеться) може здатися тривожним.

У статті підраховано, що за минулий рік росія захопила 3600 квадратних кілометрів території України – майже всю територію Донбасу. Знову ж таки, це може здатися великим, але як частина України – це мізерна кількість. Україна – країна площею понад 600 000 квадратних кілометрів. Отже, росія захопила трохи більше половини одного відсотка України в 2024 році (0,0059 відсотка, якщо бути точним), і це без урахування частини території росії, яку захопила Україна, що зменшує цей показник до менш ніж піввідсотка. Захопити цей крихітний шматочок України, який майже не має стратегічної цінності, оскільки не впливає на формування українських збройних сил у будь-який значущий спосіб. росія втратила понад 420 000 солдатів, багато тисяч БМП, БТРів, вантажівок тощо.

У будь-якому історичному розумінні військової кампанії це вважалося б стратегічною поразкою.

Єдиний успіх росії полягає в тому, що вона завдала Україні серйозних людських і матеріальних втрат. У цьому полягає велика проблема того, як Україну змушують воювати. Ми дозволяємо росії застосовувати найкращу стратегію, яку їхні обмежені збройні сили можуть застосувати для завдання шкоди Україні, змушуючи Україну вести фронтову війну обмеженого радіусу дії. У цьому сенсі ми забрали рік, який міг би бути надзвичайно руйнівним для росіян, і принесли їм певний успіх.

Звісно, якщо розширити війну за межі Донбасу і подивитися, де Україна може перехопити ініціативу, то українці показали, на що вони здатні навіть з тими обмеженими засобами, які у них є.

Українці розпочали, утримують і продовжують утримувати шматок росії завдяки Курській наступальній операції. Це викликає у путіна припадки, оскільки він робить все можливе, щоб спробувати повернути його назад, вдався до залучення північнокорейських військ на допомогу і зараз зазнає величезних втрат у цьому районі.

російський наступ на Харків, який був підготовлений з величезними перевагами, став стратегічним тягарем для російських військових і не просунувся вперед за останні 7 місяців.

Українці використовували повітряно-морські сили набагато ефективніше та інноваційніше, ніж росіяни. Вони практично очистили Чорне море від надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Водночас вони розробляють нові платформи, щоб скористатися цим. Лише за останній тиждень українці використали нові морські ударні безпілотники Magura V5, щоб збити два дуже дорогих російських гелікоптери (принаймні один з яких був МІ-8).

Українське зображення російського МІ-8, збитого минулого тижня

За межами Європи російські військові явно виводяться і оголюються, що завдає росії реальної стратегічної шкоди. Падіння режиму Асада в Сирії, наприклад, призвело до того, що зараз все більше нагадує втрату не лише союзника, але й, у кращому випадку, деградацію російської присутності на двох найважливіших російських військових об'єктах за межами країни, в тому числі на військово-морській базі в Тартусі.

Отже, в цілому, лише в тій частині війни, де росії дозволено грати на її сильних сторонах, вона має щось, що можна назвати успіхом і то дуже обмеженим. Коли йдеться про Донбас, росія може воювати, покладаючись на свої передові планерні бомби, військово-повітряні сили і важку вогневу міць – все це може бути підготовлено в росії в захищених сховищах, люб'язно наданих США і провідними європейськими державами (гм, Німеччиною).

У всіх інших сферах війни, де росія не має таких вбудованих і нерозумно захищених переваг, Україна продемонструвала більшу ініціативу, адаптивність і успіх. Якби ми тільки дозволили їм використовувати ці переваги на всьому Донбасі, ми могли б краще оцінити те, що там відбувається, в перспективі, замість того, щоб вимовляти похмурі слова через те, що в серпні росія була за 8 кілометрів від Покровська, а в грудні – за 6 кілометрів від нього.

Відтак 2025 рік висить на волосині. Зараз як ніколи ясно, що має статися, щоб допомогти Україні перемогти – тільки не ясно, чи зацікавлені в цьому прихильники України. Якщо ні, то проллється велика кількість крові з обох сторін, і, можливо, Україні буде нав'язана погана угода. Але пам'ятайте, якщо це станеться, то це буде вибір, а не неминучість.

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