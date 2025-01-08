ChatGPT використовувався для планування вибуху Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі

За словами поліцейських, підозрюваний використовував ChatGPT, щоб обчислити, скільки вибухівки необхідно для вибуху.

Водій Tesla Cybertruck, що вибухнув біля готелю Trump International у Лас-Вегасі напередодні Нового року, використовував популярний чат-бот ChatGPT для планування вибуху.

Про це повідомляє Reuters.

За словами поліцейських, підозрюваний використовував ChatGPT, щоб обчислити, скільки вибухівки необхідно для вибуху.

Минулого тижня влада ідентифікувала людину, знайдену мертвою всередині Cybertruck, як Метью Лівельсбергера, 37 років, чинного солдата армії з Колорадо-Спрінгс, і заявила, що він діяв поодинці. ФБР заявляє, що інцидент, найімовірніше, був випадком самогубства.

Поліцейське управління Лас-Вегаса заявило, що вибух Cybertruck став першим інцидентом на території США, де ChatGPT використовувався для створення вибухового пристрою.

Критики штучного інтелекту попереджають, що його можна використовувати у шкідливих цілях, і атака в Лас-Вегасі може посилити цю критику.

"Особливо слід зазначити, що тепер у нас є чіткі докази в цій справі, що підозрюваний використовував штучний інтелект ChatGPT для планування своєї атаки", - заявив на пресконференції шериф Кевін Макмехілл із поліцейського управління Лас-Вегаса.

Творець ChatGPT компанія OpenAI заявила, що "прагне до відповідального використання інструментів ШІ" і що її "моделі розроблені так, щоб відкидати шкідливі інструкції".

"У цьому випадку ChatGPT відреагував інформацією, яка вже була загальнодоступна в Інтернеті, і надав попередження про шкідливі або незаконні дії", - йдеться в заяві компанії.

ФБР стверджує, що не було жодного певного зв'язку між нападом вантажівки в Новому Орлеані, унаслідок якого загинуло більше ніж 10 осіб, і вибухом Cybertruck, унаслідок якого семеро дістали легкі травми. Вони додали, що підозрюваний не відчував ворожості до обраного президента США Дональда Трампа і, ймовірно, страждав на посттравматичний стресовий розлад.