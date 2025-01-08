Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ChatGPT використовувався для планування вибуху Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі

08 січня 2025, 10:51
ChatGPT використовувався для планування вибуху Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі
соцмережі
За словами поліцейських, підозрюваний використовував ChatGPT, щоб обчислити, скільки вибухівки необхідно для вибуху.

Водій Tesla Cybertruck, що вибухнув біля готелю Trump International у Лас-Вегасі напередодні Нового року, використовував популярний чат-бот ChatGPT для планування вибуху.

Про це повідомляє Reuters.

За словами поліцейських, підозрюваний використовував ChatGPT, щоб обчислити, скільки вибухівки необхідно для вибуху.

Минулого тижня влада ідентифікувала людину, знайдену мертвою всередині Cybertruck, як Метью Лівельсбергера, 37 років, чинного солдата армії з Колорадо-Спрінгс, і заявила, що він діяв поодинці. ФБР заявляє, що інцидент, найімовірніше, був випадком самогубства.

Поліцейське управління Лас-Вегаса заявило, що вибух Cybertruck став першим інцидентом на території США, де ChatGPT використовувався для створення вибухового пристрою.

Критики штучного інтелекту попереджають, що його можна використовувати у шкідливих цілях, і атака в Лас-Вегасі може посилити цю критику.

"Особливо слід зазначити, що тепер у нас є чіткі докази в цій справі, що підозрюваний використовував штучний інтелект ChatGPT для планування своєї атаки", - заявив на пресконференції шериф Кевін Макмехілл із поліцейського управління Лас-Вегаса.

Творець ChatGPT компанія OpenAI заявила, що "прагне до відповідального використання інструментів ШІ" і що її "моделі розроблені так, щоб відкидати шкідливі інструкції".

"У цьому випадку ChatGPT відреагував інформацією, яка вже була загальнодоступна в Інтернеті, і надав попередження про шкідливі або незаконні дії", - йдеться в заяві компанії.

ФБР стверджує, що не було жодного певного зв'язку між нападом вантажівки в Новому Орлеані, унаслідок якого загинуло більше ніж 10 осіб, і вибухом Cybertruck, унаслідок якого семеро дістали легкі травми. Вони додали, що підозрюваний не відчував ворожості до обраного президента США Дональда Трампа і, ймовірно, страждав на посттравматичний стресовий розлад.

вибухTeslaChatGPT

Останні матеріали

Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 08 січня 2025, 12:29
Ще один день на війні. Як воює підрозділ
Cуспільство
Ще один день на війні. Як воює підрозділ "Ахіллес" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2025, 07:59
Катастрофічний 2024 рік путіна. Енергія витрачена даремно, втрачена назавжди – Ендрю Таннер
Політика
Катастрофічний 2024 рік путіна. Енергія витрачена даремно, втрачена назавжди – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 січня 2025, 14:25
Україна принижує путіна в критичний момент. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ знов наступає на Курщині – The Telegraph
Політика
Україна принижує путіна в критичний момент. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ знов наступає на Курщині – The Telegraph
Переклад iPress – 07 січня 2025, 12:34
Українці розпочали контрнаступ біля Суджі. Кордон знову прорвано в двох місцях – Дональд Гілл
Cуспільство
Українці розпочали контрнаступ біля Суджі. Кордон знову прорвано в двох місцях – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 січня 2025, 07:16
Найепічніша катастрофа путіна. Курська область залишиться не деокупованою до інавгурації Трампа – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найепічніша катастрофа путіна. Курська область залишиться не деокупованою до інавгурації Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 січня 2025, 14:28
Шахраї та
Хліб та Видовища
Шахраї та "корєша". Висока ціна, яку ми заплатили за ведення бізнесу в росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 січня 2025, 08:27
2024 – рік, який підтвердив, що росію можна перемогти. Якщо Захід цього захоче – Філліпс О'Брайен
Політика
2024 – рік, який підтвердив, що росію можна перемогти. Якщо Захід цього захоче – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 січня 2025, 00:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється