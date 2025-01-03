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Водієм Cybertruck виявився військовий США

03 січня 2025, 09:03
Водієм Cybertruck виявився військовий США
соцмережі
В перший день року, 1 січня, біля готелю Трампа в Лас-Вегасі вибухнув Cybertruck.

Поліція з'ясувала, що загиблим водієм був американський військовослужбовець.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Видання пише, що в четвер офіційні особи ідентифікували особу, яку знайшли мертвою у Cybertruck, який вибухнув біля входу в готель Trump International у Лас-Вегасі.

Загиблим водієм виявився 37-річний Метью Лівельсбергер, чинний військовослужбовець армії США з Колорадо-Спрінгс. Він діяв поодинці.

Згідно з повідомленнями поліцейського управління Лас-Вегаса в соцмережі Х, Лівельсбергер наклав на себе руки, вистріливши собі в голову. У момент, коли в кузові вибухнули каністри з бензином і великі піротехнічні міномети, військовий перебував у машині.

Шериф Кевін Макмахілл повідомив, що Лівельсбергер застрелився безпосередньо перед детонацією, а біля його ніг було знайдено пістолет.

Це був один з двох напівавтоматичних пістолетів, знайдених у Cybertruck, однак обидва були законно придбані військовим 30 грудня. Поліція виявила у вантажному пікапі військове посвідчення особи, паспорт, iPhone і кредитні картки.

Вибух завдав незначних поранень сімом людям, і практично не завдав шкоди готелю. 

За словами шерифа, Лівельсбергер він планував більш руйнівну атаку, проте автомобіль зі сталевими бортами прийняв на себе більшу частину вибухової сили.

Уряд все ще працює над встановленням мотиву. 

А в ФБР заявили, що поки не знайшли однозначного зв'язку між наїздом пікапа на людей у Новому Орлевані в новорічну ніч, через що загинуло 15 осіб. І вибухом Cybertruck у Лас-Вегасі пізніше того ж дня.

Нагадаємо, що 1 січня біля входу в готель Trump Las Vegas вибухнув Cybertruck.

 

вибухЛас-ВегасCybertruck

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