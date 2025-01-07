Катастрофічний 2024 рік путіна. Енергія витрачена даремно, втрачена назавжди – Ендрю Таннер

Непростий та водночас важливий текст Ендрю Таннера про "криві дзеркала" західних медіа, які не бачать катастрофи путінської імперії. Натомість вони всіма силами намагаються примусити Україну піти на замирення з її вбивцею. Примара постмодерністського західного світу – причина чому ця війна стала можливою, адже всі розмови про цінності виявилися банальною фінансовою пірамідою.

Патології поганої стратегії. 2024 рік став жалюгідним для путіна

За будь-якими розумними військовими мірками, війна росіян у 2024 році була беззастережною катастрофою. Те, що заголовки газет по всьому світу від початку 2025 року не відзначають триваюче самогубство російської фашистської держави, є ще однією чорною міткою в похмурому послужному списку засобів масової інформації, які висвітлюють цю війну.

430 000 жертв заради захоплення близько 4200 квадратних кілометрів території України, при цьому втративши близько 1300 в межах власних кордонів, перш ніж відвоювати трохи більше половини – це саме визначення поразки, навіть не беручи до уваги постійне погіршення якості більшості російського озброєння, оскільки відновлювати запаси часів холодної війни стає все важче і важче. Останні кілька місяців 2023 року і весь 2024 рік путін провів, подвоюючи ставку: що чистою силою волі і вогневою потужністю він зможе змусити Україну підкоритися. Якщо це не спрацює, він сподівався, що московська імперія вічно блефуючи, змусить союзників України припинити свою підтримку.

Як виявилося, його найкориснішим союзником у 2024 році були не Іран чи Північна Корея, а англомовні ЗМІ та політики, зокрема у США. Вузька когорта редакторів і власників, які прагнуть вислужитися перед інсайдерами, активно формують висвітлення конфлікту саме так, як розраховує путін. На щастя, все менше людей звертають на це увагу:, але, на жаль, занадто багато політиків і бюрократів.

Але речові докази говорять самі за себе. путіну вдалося відтворити жахливу битву на Соммі часів Першої світової війни в уповільненому темпі, тільки з нюансом: німці зазнали стільки ж втрат, скільки й британці у той час. У 2024 році Україна втратила лише десяту частину людей, яких втратили путінські генерали-орки. Жахливі абсолютні втрати, але, на жаль, найбільше значення має відносний вплив.

Наслідки тільки починають відчуватися по всій рашистській системі. Головною складовою величезного інфляційного цунамі, яке почало охоплювати економіку орків, є втрата сотень тисяч тіл, які, навіть якщо їхній внесок не відобразився в офіційній статистиці, все одно утримували заробітну плату на низькому рівні. Тіньова економіка існує, і навіть алкоголіки виконують випадкові підробітки або збирають дітей до школи, вивільняючи чиюсь працю.

Після нещодавньої пандемії втрата сотень тисяч людей через Ковід та непрацездатність стількох же через довгий Ковід залишається основною причиною постійної інфляції в більшості розвинених країн, хоча війна путіна, очевидно, не допомогла. США дещо краще впоралися зі своїми жахливими показниками пандемії, в основному завдяки хвилі імміграції, яка компенсувала серйозну шкоду неформальному ринку праці і привабливості американських облігацій, коли процентні ставки різко зросли. Але інфляція застрягла на позначці 3% частково через те, що робоча сила залишається відносно дефіцитною.

Те, що війна в Україні робить з російською економікою, – це все одно, що зазнати удару десяти пандемій. путінський російський фашизм – це буквально чума на Землі. Мине ще багато часу, перш ніж наслідки стануть відчутними, але вони завдадуть більшої шкоди, ніж діряві санкційні режими. Військові витрати за своєю суттю є марнотратством, прикрою необхідністю, яка перешкоджає перенаправленню дефіцитних ресурсів на більш продуктивні цілі. Завдання танка – стояти в гаражі та знецінюватися в надії, що його існування запобігає будь-якій потребі в його використанні за призначенням. Це не є справжньою капітальною інвестицією, як, наприклад, створення потужної національної телекомунікаційної інфраструктури чи електростанцій з виробництва відновлюваної енергії. Він не має жодної доданої вартості; це просто страховка, хоча і в незвично крутій формі.

І що ж путін приніс своїй країні за таку кількість смертей? Ще трохи сільськогосподарських угідь на Донбасі та кілька невеликих промислових районів. У стратегічному плані все, чого досягли орки в 2024 році, практично нічого не означає. Належним чином організований контрнаступ може перевернути все це за кілька тижнів. Ця карта дає уявлення про те, чого вдалося досягти оркам проти того, що Москва прагнула зробити у 2024 році.

путінський 2024 рік: помаранчевий план "А" зірвано, а шматок Курська захоплено в результаті угоди. Більшість здобутків орків (червоні стрілки) знаходяться значно південніше міського Донбасу, позначеного фіолетовим кольором. Зеленим кольором на карті DeepState Map показано, куди Москва була змушена відступити у 2022 році. Агов, журналісти, ви взагалі розумієте, що таке масштаб?

Хоча путін безумовно має на меті знищити Україну, будь-який дурень бачить, що зараз він не зможе взяти Київ або навіть зруйнувати українську інфраструктуру, щоб її неможливо було відновити. Москва створила великі запаси ракет, але Україна, безумовно, нарощує запаси ракет протиповітряної оборони. Сумнівно, що Москва може виробляти нові ракети швидше, ніж союзники України можуть виробляти і доставляти протиракети.

Зараз Україна має на озброєнні безліч безпілотників і ракет, багато з яких невеликого розміру, від яких буде надзвичайно важко захищатися, коли вони стануть доступними тисячами. У 2025 році ми побачимо сотні успішних ударів по території росії, навіть якщо США не дозволять Україні використовувати ATACMS після вступу Трампа на посаду. Протиповітряна оборона Москви вже довела свою вразливість, багато сучасних систем знищено. З втратою щонайменше двох цінних літаків AWACS з, можливо, десяти – прогалини в радіолокаційному покритті ще більше ускладнюють зупинення українських атак.

З точки зору путіна, з суто матеріальної точки зору, ідеальним варіантом було б якнайшвидше заморозити війну, перегрупуватися, а потім знову вдарити по Україні через три роки. Але після заколоту Ваґнера і тепер, коли він стикається з ризиком серйозного громадського невдоволення в багатьох регіонах до кінця 2025 року, путіну потрібна перемога, щоб протрубити в труби, перш ніж він зможе спробувати розіграти цей гамбіт. Повернення Курської області може бути достатнім, але залишається ймовірним, що його заявлена мета захоплення всього Донбасу є фактично зобов'язуючою. Це означає захоплення міської агломерації Краматорськ-Слов'янськ, причому Костянтинівка є першою серйозною перешкодою на найкоротшому шляху.

Однак протягом усієї війни Москва намагалася сформувати два фланги по всьому фронту на Донбасі, щоб уникнути кривавої атаки в лоб українській обороні. Навіть при критично низькому рівні артилерійського забезпечення, завдяки безпілотникам Україна у 2024 році продемонструвала, наскільки ідіотським є зараз наступати на ворога в лоб – здебільшого. Усвідомлення цього стало рушійною силою всього оперативного плану операцій Москви на сході України ще у 2022 році.

Штурм Києва і менший марш на Одесу найкраще розглядати як частину великого флангового маневру. У 2022 році успіх на добре захищеному Донбасі залежав від розтягування активних сухопутних сил України. Це, а також потенціал простого захоплення Києва в той момент, коли Вашингтон втік від Зеленського, робило початкову атаку на Київ розумною, хоча й нерозумною, завдяки посланню, яке вона надіслала про справжні наміри путіна. І після Бучі та Ірпеня жодна чесна людина не може заперечувати, що його метою є геноцид.

Подвоєння наступу на Київ після того, як початкові припущення виявилися хибними, стало наступною великою помилкою путіна. Якби він переключився на посилення більш успішних операцій на півдні та сході України, Україна все одно могла б програти. Оточивши і знищивши найкращі українські бригади, майже всі з яких були на Донбасі, путін залишив би уряд Зеленського фактично голим.

Протягом усього 2022 року українські війська на Донбасі боролися, щоб запобігти цьому кошмарному сценарію, незважаючи на прориви орків на флангах вздовж Азова та на Луганщині. Ще у вересні можна було припустити, що прориви орків під Великою Новосілкою на півдні та через Сіверський Донець на південь від Ізюма на півночі закінчать боротьбу України гіркою трагедією.

У 2024 році путінські генерали-орки спробували більш-менш такий самий підхід. Скориставшись кривавим захопленням Бахмута за планом "Ваґнера" і виснаженням українських артилерійських запасів після невдалого контрнаступу 2023 року, піврічний наступ на Авдіївку, добре укріплене місто, небезпечно близьке до окупованого Донецька, остаточно відкинув українські війська назад.

Це дозволило Москві розглянути можливість просування на північ у напрямку Слов'янськ-Краматорськ, але виникла проблема. Навіть атака на Часів Яр і Торецьк, які необхідно було захопити перед тим, як перейти до першого міста в міському ланцюжку Донбасу, Костянтинополя, не змогла б достатньо розтягнути українську оборону. Потрібен був інший вектор наступу. Випробувавши і не зумівши прорвати українську оборону на північ від Сіверського Дінця біля Лиману, навесні 2024 року Москва спробувала відкрити новий фронт на Харківщині.

Точніше, перевідкрити. У 2024 році, як і в 2022 році, кінцевою метою був вихід на Ізюм та Слов'янськ і далі. Два кліщі змусили б українські війська, затиснуті між ними, відступити. Після того, як українські війська будуть повністю задіяні, ще одне вторгнення через кордон між Сумами і Харковом або загрожуватиме одному з них, або обом, або підштовхне до Дніпра, можливо, в поєднанні з наступом на північ в районі Оріхова.

Спочатку Україна розбила харківське вторгнення, а потім запобігла наступу далі на захід, просунувшись на Курськ, розгромивши підкріплення, яке Москва туди поспішила перекинути. Це повністю розхитало план орків, зробивши успіхи, досягнуті на захід від Авдіївки, значною мірою спірними. Натомість Москва почала наполегливіше працювати над тим, щоб форсувати річку Оскіл у Куп'янську, що також мав забезпечити Харківський фронт, і наступати прямо через Торецьк, намагаючись захопити і його, і Часів Яр до кінця 2024 року.

Москва також активізувала спроби прориву в районі Вугледара, на фланзі українського угруповання на Східному фронті. Скориставшись тим, що лінії постачання України тут були довшими, ніж у будь-якій іншій точці, а також тим, що Україна не могла відповісти на інтенсивні удари планерних бомб, Москва змогла повернутися до тактики, яка досить добре спрацювала у 2022 році: повне знищення всіх оборонних позицій з плином часу.

Після того, як Вугледар остаточно впав, а українські війська також були витіснені з лінії Вовчої далі на північ, на шляху до Покровська, з наближенням зими мало сенс ініціювати оперативний відхід на захід. Вважаючи це ознакою більшої слабкості, путін припустився нової помилки: віддав перевагу захопленню території заради самої території. Спостерігаючи за тим, як розгортається ще один катастрофічний рік, наприкінці він спробував покращити свою сиру статистику. Але марно.

Через брак ресурсів наступ на Покровськ зупинився, так само як і Курський контрнаступ. Але Москва продовжувала вливати ресурси в наступ між Великою Новосілкою та Кураховим. Очевидно, сп'яніла від вигляду радянських прапорів, піднятих у кількох зруйнованих селах, Москва продовжувала в'їжджати в зуби українських ліній оборони, які ніколи не повинні були протриматися довго, просто щоб витіснити Україну з Курахового.

Ось так виглядає цілеспрямоване поетапне відведення військ під тиском. Мета проста: змусити ворога заплатити максимальну ціну за територію, яку ви вже списали. Момент розплати настане тоді, коли Україна зможе застосувати добре підготовлені сили в тому місці і в той час, коли Москва не зможе ефективно відповісти. Це те, що неодноразово відбувалося у 2022 році, і станеться знову.

Якщо хтось колись напише книгу про патології поганої стратегії, то випадок путіна у війні в Україні буде в більшості розділів. 2024 рік був жалюгідною катастрофою у військовому сенсі, Москва навіть не наблизилася до мінімальної стратегічної мети – захоплення міського Донбасу, і здобула лише обмежені оперативні перемоги на фронтах, які просто не є життєво важливими.

Так чому ж про цю історію не розповідають? Чому майже в кожній новині чи аналітичній статті відомих професіоналів використовуються одні й ті ж заїжджені штампи про те, що Україна перебуває на межі поразки і мусить домовлятися, щоб вижити?

Тому що англомовні ЗМІ – це не те, чим вони здаються. Ніколи ще штучність соціальної реальності, яку декларують експерти, не була настільки очевидною, як протягом усієї війни в Україні. Це, в свою чергу, повертає нас до геополітики: це один з небагатьох важелів, які путін все ще може використати на свою користь. Він знає, що багато передбачуваних союзників України сприймають свої відносини з усіма як корисливі, і планує використати цю сліпу пляму для їхньої загибелі.

Геополітика і постмодерністські цінності. Як працює американська масова культура, і чому шкідливо надто довіряти їй

Україна-США. В основі проблеми лежить постмодерністська ментальність, яка заполонила західний світ. Не заглиблюючись у деталі, можна сказати, що, по суті, сталося те, що наукова примха зуміла відтворити себе через систему освіти, особливо в Сполучених Штатах. Прості естетичні вподобання щодо того, як кожен повинен думати про життя, кілька поколінь освітян зобразили як наукові факти.

Західний світ – це, по суті, наративна схема, сюжетна лінія, яку кожен у ньому повинен використовувати, щоб вирішити, як прожити своє життя. Цінності, які його визначають, є гнучкими і непостійними, на них сильно впливає той, хто може забезпечити собі найбільшу частку суспільної уваги в будь-який момент часу.

Самі освітяни, навчені відтворювати систему, яку вони лише успадкували, вчать учнів читати новини, стверджуючи, що бути поінформованим є громадянською чеснотою, можливо, так воно і є. Але кожен воліє слухати новини. Але кожен воліє чути новини, які задовольняють його конкретні інтереси, створюючи ринки збуту. Журналісти, експерти, автори, професори та всі інші, хто отримує дохід від участі в цьому ринку, зобов'язані тим, хто їм платить. Рекламні новини існують для того, щоб привернути увагу, за яку рекламодавці платять, тому вони відстежують загальні тенденції та інтереси. Передплата – це чудовий варіант для ЗМІ, які позиціонують себе в певний спосіб, орієнтуючись на певну аудиторію. ЗМІ, що фінансуються урядом або галуззю, зазвичай намагаються залишатися неупередженими, коли йдеться про певні проблеми, але можуть бути дуже упередженими в інших сферах.

Перемога в Україні зараз є необхідною умовою для досягнення чогось вартісного у світових справах. Це тест нашого часу, демонстрація того, в чому насправді полягають цінності кожного.

А західний світ, через свою ганебну неспроможність стати на захист України протягом більш ніж десяти років, виявився нічим іншим, як постмодерністською фінансовою пірамідою. У ній ті, хто має можливість привертати до себе увагу завдяки своїм статкам, впливу чи владі, використовують цей привілей для власної вигоди і вважають, що це цілком виправдано.

Постмодерністська думка – це просто переодягнений нігілізм, змішаний із секуляризованим есхатологічним християнством. Віра в те, що нічого насправді не існує, що реальність – це плід уяви, що в житті важливим є лише його переживання, і нічого більше. Люди повинні блукати навколо з широко розплющеними очима, зачаровано дивлячись на всі блискучі речі, про які люди з більшою кількістю послідовників кажуть їм, що про них важливо дбати і що вони повинні робити. А потім вони дивуються, що з ними не так, коли це не приносить довготривалого задоволення. Соціальні мережі не є причиною сьогоднішніх негараздів, а лише відображенням етики, яка керує західним світом відтоді, як постмодерністські мислителі переосмислили її після Другої світової війни.

Якщо ви хочете зрозуміти справжню природу Америки та її стосунки з Україною, зверніть увагу на святкову традицію серйозних новинних агентств повідомляти про те, що НОРАД нібито відстежує чарівного товстуна в санях, запряжених літаючими оленями, який розвозить мільйони подарунків американським дітям протягом ночі. Хоча я не хочу заважати святковим веселощам, варто нагадати, як плавно відомі видання, такі як Associated Press, переходять від розмов про Санта-Клауса до розвалу українського фронту, який може статися з дня на день через виснаження солдатів.

Як людина, яка не отримала належної освіти, може зрозуміти, яка стаття є фейлетоном, а яка – ні? Обидві статті пишуться певним чином з певної причини: для того, щоб обслуговувати ринок.

На ринок висвітлення подій в Україні вплинуло те, як політики та експерти вирішили говорити про боротьбу в Україні. Як просто персонаж у драмі, яка стала застарілою і повторюваною, позбавленою новизни або надії на закінчення історії за встановленим графіком, Україна тепер розглядається як подразник у численних витончених способах.

Це відбувається не тому, що наука виправдовує таку позицію, незалежно від того, скільки разів якийсь халтурник на кшталт достовірно жахливого Кофмана отримує чергове консервоване інтерв'ю для просування свого набридлого бренду. Це відбувається тому, що багато впливових американців жахаються того, що станеться, якщо Україна переможе. Вони вхопляться за будь-який аргумент, який звучить добре, щоб підштовхнути Україну до капітуляції.

Американські ЗМІ висвітлюють Україну вже більше трьох років, тому що робота американських новин полягає в тому, щоб генерувати зручні факти, про які можуть сперечатися сторони конфлікту. Ось і все: це функція ринку. Американців вчать декламувати факти, щоб "вигравати" дебати, які завжди є лише змаганням за популярність. Вважається нормальним робити вигляд, що сторона-переможець говорить правду, і саме тому Трампа перестали називати фашистом, як тільки він переміг на виборах. Медіа вже поспішають вислужитися перед ним, змінюючи відповідно своє висвітлення, незалежно від того, що вони говорили про нього ще кілька місяців тому.

Ось як працює американська масова культура, і чому так шкідливо вбирати її занадто багато або надто довіряти їй. Вона зосереджена на фальшивому наративі, який функціонально запалює менш заможну більшість населення – звідси і зростаюча негативна реакція на цю річ. І зростаюча зустрічна реакція, оскільки заможні верстви намагаються перезавантажити невдалий національний наратив, подвоюючи ігнорування притаманних йому недоліків, перетворюючи його на чисту релігію.

Якщо розібратися, то неможливо не помітити певну нотку заздрості, коли йдеться про американську популярну культуру та Україну. Там, де все, що робить Америка, здається, розбивається і згорає, Україна продовжує брати на себе набагато більшого супротивника і наносити жорстокі удари.

Постмодерністській свідомості важко це прийняти, адже змалку тих, хто виріс у суспільстві, побудованому на такому хиткому фундаменті, привчають до думки, що влада є абсолютною. Свобода від суспільної машини є ілюзорною і повинна визначатися так, як це зручно для верховних жерців, які заробляють на життя тим, що вказують іншим, як їм жити. Насправді нічого не змінюється, тому завдання кожного – знайти своє місце, створити свій світ у соціально прийнятний спосіб. Терор насильства ховається під поверхнею, бо будь-який інцидент нагадує всім, наскільки крихкою є постмодерністська ілюзія. Варто поставити її під сумнів занадто сильно, і розкривається сутнісне насильство самої речі: безодня дивиться в спину.

Тоді природно виникає альтернатива: справжнє визволення, коли люди зосереджуються насамперед на власній спільноті і рухаються туди, де їм зручно. Навіть якщо цей процес іноді буває безладним, це на краще, як і демократія.

Хоча постмодернізм нібито ґрунтується на індивідуальній свободі, він повністю підриває особистість, примушуючи кожного до нескінченних роздумів про себе, які марнують енергію, не приносячи результату. Це велична церква безправ'я за винятком тих, хто має достатньо ресурсів, щоб впоратися з кампаніями соціального презирства (або просто не звертає на них уваги). Найсильніші встановлюють правила, які в кінцевому підсумку керують усіма, оскільки більшість людей зрештою стають занадто виснаженими, щоб чинити опір. Саме на таку реакцію розраховував путін, коли йшов на Київ: фашизм – це мутантна форма постмодернізму, капітуляція перед чистим терором насильницької влади.

Нескінченні спроби підштовхнути Україну до фактичної капітуляції свідчать про їхній справжній інтерес: збереження статус-кво, навіть влади таких монстрів, як путін і його приятеля у вигнанні Асада, за будь-яку ціну.

Так само, як вони явно готові розглядати можливість примусити Україну до гіркого миру без твердих військових гарантій, що буде вважатися перемогою в книзі путіна, досягнувши його мети – відокремити Україну від її партнерів, так само вони готові продати свої власні країни в крайньому випадку. США та їхня Конституція значать для них так само мало, як і колективний Захід, про який вони теревенять. Вони віддадуть будь-яку кількість штатів, щоб утримати путіна від ядерного удару по Нью-Йорку і Вашингтону. Трамп говорить лише те, на що Байдену не вистачає сміливості.

Постмодерністська ілюзія була розбита вщент в Україні, коли путін вторгся. Для когось цей момент настав у 2014 році, для більшості інших – у 2022-му. Тоді українці і будь-хто інший, хто там опинився, – прокинулися і виявили, що перебувають під атакою в епічному прикладі постмодерністського божевілля, що вийшло з-під контролю. Традиційні цінності путіна – фікція: він постмодерністський шахрай до мозку кісток.

Українці знайшли сили насамперед у власних громадах, а потім поширили їх на всю країну. Волонтерські групи продовжують становити основу військової логістики України. Безпілотники були прийняті на озброєння не тому, що уряд наказав їх використовувати, а тому, що українці самоорганізувалися. Поки що немає жодних ознак того, що вони не бажають продовжувати боротьбу, лише ставлять під сумнів те, як її краще вести. Це справжня причина, чому Зеленський не може вести переговори щодо Криму та Донбасу. Йому бракує демократичного мандату. Саме тому багато хто на Заході хоче, щоб він пішов, а на його місце прийшов хтось більш поступливий, можливо, Залужний.

Україна демонструє, як нарешті вмирає цукриста постмодерністська трагедія. Після того, як вона зів'яне, робота з побудови чогось справжнього може прискоритися. Скрізь з'являються кращі варіанти – головне, що вони не будуть виглядати однаково в різних місцях. Те, що відбувається в Україні, – це лише початок.

Україна-Європа. Подібно до того, як постмодерністський дух Віші одухотворяє занадто багато американців, є більш ніж кілька європейських лідерів, які залежать від господарів у Вашингтоні чи Москві. Фіцо зі Словаччини та Орбан з Угорщини – два найпалкіші знаряддя путіна, але Шольц з Німеччини настільки пов'язаний з Байденом, що це просто сумно. Однак, коли він піде після майбутніх федеральних виборів у Німеччині, тріумвірат Велика Британія-Німеччина-Франція може мати спільне бачення того, як найкраще підтримати Україну.

Я сподіваюся на це, тому що в наступні шість місяців члени НАТО повинні витягнути свої колективні голови з задніх рядів і почати ставитися до України як до активної лінії фронту Європи, а інші регіони, що межують з територією орків, – як до другорядних. Москва вже проводить класичні операції з підготовки до ширших військових операцій, посилюючи диверсійну діяльність по всій Європі. Слід припустити, що будь-яка перерва в бойових діях в Україні автоматично генерує підвищену загрозу для членів НАТО, оскільки Москва відчуває менший тиск щодо утримання високої чисельності своїх військ в Україні.

Так само, як США винні Україні кілька сотень танків і кілька тисяч бронетранспортерів, так само і Європа винна Україні – навіть якщо це означає, що діючі бригади, призначені для участі в контингентах НАТО, не мають необхідного спорядження. Якщо дійде до цього, Україна навчить НАТО, як паралізувати будь-яку наземну атаку орків за допомогою безпілотників і не тільки. І крім того – хто може довіряти НАТО, поки Трамп на чолі? Обладнання є – бракує лише бажання.

Близький Схід. Як і передбачалося, в останні дні грудня Ізраїль бомбардував хуситів в Ємені у відповідь на напади хуситів на Ізраїль. Хусити, ймовірно, рано чи пізно відкриють вогонь у відповідь. Війна Ізраїлю в Газі продовжує вбивати невинних людей, не звільняючи жодного заручника, але, мабуть, справа вже не в цьому. Принаймні, перемир'я з боку Хезболли, схоже, тримається.

Усі в регіоні, ймовірно, чекають, що зробить Трамп наприкінці місяця. Іран майже напевно знаходиться на межі того, щоб мати достатньо розщеплюваного матеріалу для створення одного-двох ядерних пристроїв, що Ізраїль і США, ймовірно, вирішать вважати неприпустимим. Цікава ситуація, щонайменше.

У Сирії, на щастя, починає ставати тихіше, а евакуація Москви зі своїх баз там триває. Корабель орків затонув по дорозі, щоб допомогти в черговому випадку, коли росіяни погано розбираються у військово-морських справах. Україна швидко налагодила відносини з новим урядом у Сирії, що, ймовірно, допоможе прискорити виведення військ Москви. Коротше кажучи, все напрочуд добре на цій змученій землі. Щасти сирійцям у новому році.

Тихоокеанський регіон. На щастя, на цьому боці світу було досить тихо. Китай продовжує нарощувати військово-морський флот, і я цілком очікую, що Пекін втягне Трампа в якусь конфронтацію в 2026-2027 роках. Я б так і зробив.

Я був абсолютно правий щодо того, що Байден у 2021 році піддасться жорсткому випробуванню з боку американських супротивників після безглуздої американської істерики з приводу бунту в Капітолії 6 січня. Спочатку з'явився путін, потім Талібан, а після цього знову путін – і Китай вирішив показати світові, що він може блокувати Тайвань завдяки безглуздій політичній поїздці Пелосі туди. Ніхто більше не боїться Трампа. Коли він говорить про укладення угод, Пекін і Москва чують, як він продає Тайвань і Україну.

Підсумкові коментарі. 430 000 жертв заради захоплення близько 4200 квадратних кілометрів – це в жодному разі не є стійким рішенням. І хоча боротьба, очевидно, запекла і дорого коштує, Україна неухильно нарощує потенціал, необхідний для того, щоб скористатися слабкими навичками путіна в азартних іграх.

Те, що більшість людей, які пишуть про Україну, хочуть зараз розповісти не цю історію, є потужною ознакою того, де насправді лежать їхні інтереси.

Гіркий факт війни в Україні з 2014 року полягає в тому, що вона взагалі сталася лише тому, що Україну зрадив західний світ, яким керує власний клас олігархів, які продадуть будь-кого, аби зберегти такий вигідний для себе статус-кво.

Якщо ви хочете по-справжньому зрозуміти, що сьогодні відбувається у світі, не покладайтеся на журналістів, істориків чи експертів з міжнародних відносин. Бізнес-модель, яку обрала більшість, навмисно містифікує науку про людські системи, щоб позбавити влади якомога більшу кількість людей.

Мета: полонена аудиторія. Як і в будь-якому культі.

Але війна в Україні – це не якась сутичка за територію. Це не той конфлікт, який можна безпечно заморозити, сподіваючись, що одна чи обидві сторони згодом змінять свою принципову позицію. Він не схожий на жоден конфлікт з часів Другої світової війни, і тому класичні підходи до його врегулювання приречені на провал – вони були створені після останньої Великої війни, щоб запобігти новому кошмару, подібному до цього.

Повоєнний порядок повністю розвалився через зухвалу відмову США виконувати свої зобов'язання за Будапештським меморандумом та істинний дух НАТО. Імперія путіна вже фактично воює з Альянсом, проводячи диверсійні операції і погрожуючи ударами. Робити вигляд, що це не так – фатальна помилка. Чи буде атака, яка не вбиває американців, підпадати під дію П'ятої статті, якщо путін погрожуватиме ядерною відплатою? Практично ніхто в західній медіа-екосистемі і, звичайно, федеральний уряд США не впорається з серйозністю ситуації.

Очевидно, що словами війни не виграють. Але я науковець і письменник, і це зброя, яка у мене є. У 2025 році я продовжуватиму працювати над тим, щоб пробитися крізь медійний шум і допомогти людям у всьому світі зрозуміти, що потрібно зробити для перемоги в Україні.

Ця мрія зараз як ніколи близька до здійснення. Марафон перебуває на останньому етапі. Ніщо в 2025 році не буде легким. Але за останній рік з'явилося достатньо доказів, щоб підтвердити мою теорію про те, що Україна має план перемоги, і він реалізується так, як і має бути.

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