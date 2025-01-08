ЗСУ відбили чергову атаку 810-ї морської піхотної бригади в районі Погребки.

Українські війська планомірно полюють за російською 810-ю морською піхотною бригадою в Курській області. За даними Генштабу ЗСУ, у вівторок унаслідок "високоточного" нальоту постраждав штаб 810-ї морської піхотної бригади в Білій, це вже другий удар по штабах бригади за два тижні.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, незрозуміло, які боєприпаси використовували українці, але Біла розташована лише за 20 миль на схід від Суджі - тож варіантів багато, оскільки Україна має цілий набір зброї глибокого удару, від західних ракет і до важких ударних безпілотників.

"Обложена 810-та морська піхотна бригада отримала непропорційно велику частку цієї вогневої потужності", - зазначає аналітик, нагадуючи, що раніше українці завдали удару по штабу бригади у Льгові.

При цьому незабаром після удару по Льгову 810-та морська піхотна бригада перебазувалася в Плехове на короткий період відпочинку.

"Підрозділ чисельністю 2500 осіб потребував перепочинку. 810-та морська піхотна бригада та її споріднений підрозділ у Курському контрнаступі, трагічна 155-та морська піхотна бригада, були сильно виснажені внаслідок двох місяців здебільшого невдалих штурмів з боку Курського виступу", - зазначає Акс.

Так, 7 січня ЗСУ відбили чергову атаку 810-ї морської піхотної бригади в районі Погребки.

"З листопада російські морські піхотинці кинули на Погребки щонайменше два батальйони чисельністю 400 осіб, але, окрім втрат, нічого не добилися", - підкреслює аналітик.

Нещодавно Сили оборони атакували росіян на Курщині одразу на кількох напрямках.

Британська The Telegraph опублікувала кілька матеріалів про новий Курський наступ ЗСУ. Попри незрозумілі перспективи цього наступу, видання вбачає у ньому публічне приниження путіна напередодні інавгурації Трампа.