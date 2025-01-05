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ЗСУ пішли в наступ у Курській області

05 січня 2025, 11:50
ЗСУ пішли в наступ у Курській області
Фото: з відкритих джерел
кремль прагнув повернути Курську область до можливих переговорів, але план не здійснився.

Сили оборони атакували росіян на Курщині одразу на кількох напрямках. 

Про це в неділю, 5 січня, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко написав в Telegram-каналі.

"На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них.

Сили оборони працюють", - йдеться в дописі. 

Про успіхи СЗУ території росії написав і глава Офісу президента Андрій Єрмак. "Курська область, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", - констатував він. 

В той же час, російські блогери повідомляють, що відбувається наступ зі сторони Суджі у напрямку Великого Солдатського.

Ще на початку грудня в огляді ми повідомляли, що росіяни провалили контрнаступ на Курщині.

 

війна в УкраїніКурська область

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