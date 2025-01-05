ЗСУ пішли в наступ у Курській області

кремль прагнув повернути Курську область до можливих переговорів, але план не здійснився.

Сили оборони атакували росіян на Курщині одразу на кількох напрямках.

Про це в неділю, 5 січня, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко написав в Telegram-каналі.

"На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них.

Сили оборони працюють", - йдеться в дописі.

Про успіхи СЗУ території росії написав і глава Офісу президента Андрій Єрмак. "Курська область, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", - констатував він.

В той же час, російські блогери повідомляють, що відбувається наступ зі сторони Суджі у напрямку Великого Солдатського.

Ще на початку грудня в огляді ми повідомляли, що росіяни провалили контрнаступ на Курщині.