Ще один день на війні. Як воює підрозділ "Ахіллес" – Дональд Гілл

Дональд Гілл однією з частин свого тижневого огляду зробив короткий нарис про те, як український підрозділ БПЛА "Ахіллес" воює з росіянами. Включаючи історію про те як невеликий підрозділ зріс до цілого батальйону і повинен з часом стати полком.

Юрій Федоренко служив у Національній гвардії як інструктор з бойової підготовки спецпідрозділів з 2009 року. У 2015 році був демобілізований після поранення в голову та визнаний частково придатним до військової служби. Займався автомобільним бізнесом і пішов у політику як радник з питань оборони, а згодом як депутат Харківської міської ради.

Після відкритого вторгнення він очолив роту територіальної оборони. Він виконував накази, які йому віддавали, але керівництво також здійснювало мікроменеджмент і вказувало йому, як проводити операцію, а він ігнорував їх і діяв так, як вважав за потрібне. Його непокірність, рішучість і вміння воювати нагадали колишньому кінодистриб'ютору в його підрозділі персонажа "Ахіллеса" з фільму "Троя". Саме так він отримав цей позивний. Згодом це стало назвою його підрозділу, і він зрештою відмовився від позивного на користь підрозділу.

У квітні 2022 року розвідник у кіноіндустрії приєднався до компанії разом зі своїм особистим дроном. Він використовував його, щоб літати над російськими підрозділами та надавати інформацію про ситуацію на полі бою. (Пізніше він загинув під Бахмутом). Федоренко використав цю інформацію, щоб викликати артилерійський вогонь, який знищив російський пункт заправки. Він був віруючою людиною і вирішив якнайшвидше навчити своїх артилеристів користуватися безпілотниками.

У травні їхній підрозділ переїхав з Києва до Харкова. З приблизно сотні людей у його підрозділі 60% вміли керувати дронами. Вони мали лише три безпілотники і використовували їх для покриття 30 кілометрів фронту, виявляючи російські підрозділи та наведення артилерії. Одним з підрозділів, які вони підтримували, була 92-а бригада, і після Харківського наступу шановний командир бригади запитав Федоренка, чи не хотіли б вони перейти з підрозділу територіальної оборони до його бригади. 47 з 91 бійця погодилися. Решта були старші й мали слабке здоров'я, тому вирішили залишитися в підрозділі територіальної оборони.

На той час весь підрозділ отримував шість безпілотників на місяць. До кінця 2024 року лише одна команда буде вилітати 40 FPV-дронами на день, використовуючи шість різних типів боєприпасів.

Десять місяців тому його підрозділ збільшився з роти до батальйону. Існують плани розширити його до полку, але станом на жовтень, після того, як підрозділ став батальйоном, в ньому було заповнено лише близько 75% посад. З липня 90 відсотків його батальйону складають солдати-новобранці без попереднього бойового досвіду, і він має намір навчити їх дисципліні, кропіткій роботі, постійному самовдосконаленню і повернутися до постійних тренувань.

Він наголошує на стандартних діях, які є частиною кожної операції: "Є таке поняття, як "пост-місійна діяльність": якщо ми робимо щось добре, ми аналізуємо, чому, і робимо це знову. Там, де ми зробили щось погано, ми аналізуємо, чому, усуваємо недоліки і робимо це належним чином. Ми провели пост-місійний аналіз роботи "Ахіллеса", усунули всі недоліки, і зараз у підрозділу "Ахіллес" немає жодних слабких місць. Деякі аспекти ще потребують доопрацювання, наприклад, боєздатність, але в цілому все знаходиться в робочому стані".

Частиною дисципліни є визнання того, що команди безпілотників є пріоритетною ціллю. Щоб зменшити цю загрозу, вони риють втричі більше бойових позицій, ніж коли вони були стрілецьким підрозділом. Кожна позиція викопується і систематично обладнується, потім готуються три-чотири запасні позиції, і підрозділи передислоковуються, якщо вони вважають, що їх скомпрометовано. На кожній позиції вони також готуються до ведення бою як піхота.

Він також визнав, що для того, щоб бути успішним підрозділом, потрібно адаптуватися до поля бою, а поле бою включає в себе забезпечення ресурсів, необхідних для ведення бойових дій, таких як засоби радіоелектронної боротьби, радіостанції, радари, безпілотники і багато іншого. Половина його безпілотників надана урядом, але з більшою кількістю безпілотників вони можуть бути більш ефективними, тому він підвищив публічний профіль свого підрозділу, і наразі вони збирають 4 мільйони доларів на місяць. Використовуючи свою мережу, сформовану ним в якості політика, він нагадує бізнесменам, що якщо росіяни переможе, вони втратять все. Більшу частину власної зарплати він витрачає на обладнання.

Вгорі: майстерня, де переробляють старі боєприпаси на боєзаряди для безпілотників. На передньому плані – постріли до РПГ з частково видаленим корпусом і без нього. Внизу зліва: токарний верстат видаляє частину корпусу, щоб полегшити навантаження. Внизу праворуч: безпілотник, споряджений снарядом для РПГ.

Як й інші успішні підрозділи з державним фінансуванням, вони мають власні майстерні. В одному цеху збирають безпілотники FPV, в іншому – дрони для спостереження або бомбардування, третій займається дослідженнями та розробками, а четвертий – створює боєприпаси зі старих складів. Близько 2,5 мільйонів тонн боєприпасів спочатку зберігалися в країнах Варшавського договору, а потім були вивезені й зберігалися в Україні, коли вона була частиною Радянського Союзу. Частина була в поганому стані, інші склади були розграбовані, але решту перепрофілювали на боєприпаси для безпілотників. На одному робочому місці за допомогою токарного верстата знімають зовнішні корпуси боєголовок РПГ, щоб зменшити їхню вагу, що збільшить дальність польоту безпілотника, який їх перевозить. З касетних боєприпасів також знімають окремі бомби і примотують скотчем до ручних гранат, які скидають.

Рік тому на лінії фронту Україна втратила б усі свої літаки-розвідники протягом тижня через російську протиповітряну оборону, тоді як росія могла втратити 40% своїх літаків-розвідників протягом тижня. Тепер, з українськими перехоплювачами, за його оцінками, російські розвідувальні безпілотники знищуються протягом тижня після їх використання. З точки зору кількості, він вважає, що Україна досягне паритету не раніше середини 2025 року.

Один пілот приєднався у 2024 році. Протягом шести тижнів базової підготовки йому сказали, що перед смертю він має вбити щонайменше одного росіянина, сподіваємося, що більше, інакше смерть буде марною. Коли він прибув до батальйону "Ахіллес" на Донбасі, його призначили учнем до більш досвідченої команди. Кістки шістьох загиблих росіян були розкидані по селу. Дві бомби КАБ впали поруч з укриттям його наставника і утворили воронку розміром з невеликий басейн.

Його першою місією як пілота мала стати доставка осколкового заряду до бункера, але безпілотник-спостерігач побачив двох росіян, які йшли дорогою, тому його відволікли. Він не мав такого заряду, який був би смертельним для військових, але пілот впав на землю між цими росіянами, сподіваючись поранити їх достатньо серйозно, щоб інший безпілотник з осколковою боєголовкою зміг дістатися до них. Безпілотник-спостерігач побачив, що один росіянин був легко поранений і тягнув свого важко пораненого напарника до дерев. Коли прибув другий безпілотник, росіяни вже були в лісі, тож безпілотник почав їх шукати. Нарешті він побачив їх, легкопоранений росіянин кинув свого напарника і побіг. Дрон переслідував його 20 метрів, пролетів повз солдата, а потім розвернувся і впав на землю за два метри від нього. Спостерігач не бачив результату, але пілот був упевнений, що на такій відстані це було гарантоване вбивство. На той час, коли він був пілотом протягом 90 днів, він підрахував, що вбив щонайменше 50 російських солдатів.

Після боїв у Бахмуті та на Донбасі 92-гу перекинули для зупинки російського наступу на Харківщині. З батальйону одна рота використовувалася для підтримки Глибокого, одна рота – для підтримки Вовчанська, а коли 92-гу перекинули для зупинки росіян під Куп'янськом, одна рота пішла на підтримку тамтешніх операцій. Оскільки це найскладніший сектор, командир перебуває саме там. Подальші історії про бойові дії безпілотників відбуваються в Глибокому та навколо нього протягом одного дня.

Спостережний дрон побачив росіянина, який рухався на мотоциклі відкритою місцевістю. На момент прибуття FPV-дрона росіянин мав 15-хвилинну фору. Безпілотник почав наближатися до цілі, але коли він знижував висоту, між безпілотником і пілотом радіосигнал було заблоковано. Замість того, щоб втратити дрон, пілот відмовився від переслідування. Але дрон потрібно було використовувати, тож пілот-спостерігач спрямував його на ділянку з деревами, яка була оточена пішохідними стежками. Раніше їх там не було, тож можна було припустити, що росіяни могли прибути вночі. Дивлячись з узлісся, пілот БПЛА нічого не побачив. Заряд батареї закінчувався, тому дрон перелетів на іншу ділянку лісу, де були бункери. Але росіян так і не знайшли. Безпілотник залетів в бункер. Навіть якщо там були росіяни, вхід, ймовірно, мав правий поворот, а житлові приміщення, вочевидь, знаходилися на деякій відстані від входу. Малоймовірно, що безпілотник поранив або вбив когось із росіян.

На додаток до безпілотника-спостерігача, який керується і вимикається при низькому заряді батареї, команда ударних безпілотників повинна мати кілька безпілотників, готових до негайного використання, а потім оснащених відповідними боєприпасами для ураження цілі.

Команда була готова запустити ще один безпілотник, коли їхній командир повідомив по радіо, що радар виявив висотний розвідувальний безпілотник Supercam з фіксованим крилом. Якби команда безпілотника вийшла назовні й була виявлена, то до настання темряви бомби КАБ влучили б у їхні позиції. У Другій світовій війні німецька артилерія не наважувалася стріляти, якщо пролітав американський літак-розвідник, побоюючись, що літак побачить їхній вогонь і викличе зустрічний вогонь з батареї. Так само російський розвідувальний безпілотник придушував українські атаки. Команда повинна була сидіти, поки російський безпілотник не відлетить або не буде збитий. Команда ніколи не виходила вночі, якщо не мала завдання, тому що за допомогою інфрачервоних камер було легше виявити їхній тепловий слід.

SuperCam відлетів і помітив вантажівку "Урал" з п'ятьма росіянами, які проводили зустріч біля неї. Дрон поспішив до місця події, щоб наздогнати їх. Коли він наближався, стався збій, чи то через поломку, чи то через глушіння, і пілот втратив контроль над дроном. Камера все ще працювала і показувала, як дрон падав з неба і вибухнув на землі. Вибух попередив би росіян, що їх атакують, тому на місце події поспішили направити інший безпілотник. До того часу, як він прибув на місце події, вже була застосована артилерія. Вантажівка горіла, а боєприпаси з касети падали на землю. У диму і пилу було важко щось розгледіти. Дрон деякий час висів у повітрі, але ніякого руху не було видно. Зменшивши потужність, пілот спрямував дрон у вже палаючу вантажівку.

У зруйнованому селі Глибоке було багато місць, де могла сховатися російська піхота.

Команда зробила перерву, з'їла кілька бутербродів і перевірила телефони. Потім зателефонував їхній лідер і сказав, що вони відправлять дрони в зруйноване село Глибоке, щоб знайти нори, будь-які отвори, через які російські війська могли б проникнути в підвали. Їхній лідер вказав на нори, і команда запустила безпілотник за безпілотником з термобаричними зарядами в ці нори. Потім командир помітив двох росіян, які вийшли з-під укриття найближчих дерев і попрямували до завалів. Пілот FPV-дрона летів нижче, ніж дрон-спостерігач, але не міг їх бачити, тому командир скерував його ближче до цілей. Раптом пілот побачив їх і кинувся вперед. Двоє росіян розбіглися в різні боки. Безпілотник погнався за тим, що ніс дві сумки, і влучив у нього, коли той добіг до стіни. Керівник підтвердив, що він був мертвий. Було відправлено ще один безпілотник з осколковим зарядом, але другого росіянина так і не знайшли.

Це був просто ще один день на війні...

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