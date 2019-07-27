Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Уряд хоче ліквідувати офіс з євроінтеграції

Кабінет міністрів постановив ліквідувати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Варто наголосити, що в даному випадку йдеться не про ліквідацію відомства віце-прем’єрки Іванни Климпуш-Цинцадзе, а старої структури в секретаріаті Кабміну.
Уряд хоче ліквідувати офіс з євроінтеграції Фото: gender-ua.org

"Ліквідувати Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент з питань державного управління, Департамент з питань регіональної політики, Департамент забезпечення документообігу та контролю", - йдеться у тексті постанови Кабміну від 24 липня, інформує "Європейська правда".

Зараз його функції виконує структура із дуже схожою назвою - Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, генеральним директором якого з грудня 2017 року є Ольга Стефанішина.

"Це було технічне рішення про ліквідацію старої недіючої структури. Нині діючий урядовий офіс продовжує роботу, можливість його ліквідації навіть не піднімалася на засіданнях уряду", - пояснила у коментарі  ЄвроПравді Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що вступ України в Євросоюз можливий у кращому разі в 2035 році.

Читайте також: У партії "Слуга народу" розповіли, хто може очолити МОЗ і МОН

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2019 14:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.