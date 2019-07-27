Уряд хоче ліквідувати офіс з євроінтеграції
"Ліквідувати Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент з питань державного управління, Департамент з питань регіональної політики, Департамент забезпечення документообігу та контролю", - йдеться у тексті постанови Кабміну від 24 липня, інформує "Європейська правда".
Зараз його функції виконує структура із дуже схожою назвою - Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, генеральним директором якого з грудня 2017 року є Ольга Стефанішина.
"Це було технічне рішення про ліквідацію старої недіючої структури. Нині діючий урядовий офіс продовжує роботу, можливість його ліквідації навіть не піднімалася на засіданнях уряду", - пояснила у коментарі ЄвроПравді Ольга Стефанішина.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що вступ України в Євросоюз можливий у кращому разі в 2035 році.
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