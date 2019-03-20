Кабмін наділив себе повноваженнями призначення глави "Нафтогазу" без подання наглядової ради
Кабінет Міністрів України вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з оприлюдненою в середу в газеті "Урядовий кур'єр" постановою №226 від 6 березня 2019 року, відповідні зміни внесено до положення про збори акціонерів і правління нової редакції статуту.
Кабмін також окремо прописав у документі, що день закінчення терміну дії контрактів із членами та головою правління є днем їх звільнення.
Новий статут також передбачає реформування НАК із публічного в приватне акціонерне товариство.
НАК "Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією України.
Нагадаємо, що "Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення у квітні на 2%.
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