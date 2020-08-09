Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кабмін офіційно розпочав створення економічної стратегії-2030

Згідно з дорученням голови уряду, Центр економічного відновлення є платформою та координатором з її розробки
7 вересня пройшло установче засідання робочої групи з розробки Національної економічної стратегії-2030 під головуванням міністра економіки Ігоря Петрашка.
Кабмін офіційно розпочав створення економічної стратегії-2030 Ілюстрація: cisnews.org

Зазначається, що стратегія є ініціативою президента та прем'єра, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Урядовий портал".

Згідно з дорученням голови уряду, Центр економічного відновлення є платформою та координатором з її розробки.

"Україні невідкладно треба відійти від моделі розвитку, в якій конкурентні переваги зумовлені переважно використанням природних ресурсів та дешевої робочої сили. Натомість ми маємо побудувати інноваційну модель, пріоритетами якої є розвиток виробництва та торгівлі продукцією з вищою доданою вартістю, високий технологічний рівень виробництва, кваліфікована високооплачувана робоча сила, економія енергії та інших видів природних ресурсів і новаторський стиль управління.

Саме на такий шлях розвитку й має бути направлена наша стратегія", - заявив Петрашко.

За його словами, офіційному старту передувала відповідна робота експертних організацій, наукових установ і урядових інституцій. Сама робота над стратегією розпочнеться з визначення конкретних економічних показників, яких потрібно буде досягти країні.

"Національна економічна стратегія - це головні вектори, за якими буде розвиватися Україна: стимули для промисловості, стимули для агросектору, стимули для видобування, транспортні коридори, стимули для IT та R&D, стимули для інфраструктури та внутрішніх перевезень, стимули для енергетичного сектору.

Ініціативи, закладені у стратегії, будуть виділені у державні цільові програми і почнуть реалізовуватися вже з 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Акселератори переходу до інноваційної моделі:

  • Зміни у підходах до державного управління. Необхідно забезпечити чіткий розподіл відповідальності, усунути дублювання повноважень, викорінити корупцію, забезпечити верховенство права.
  • Зміни у якості економічного зростання. Без економічного зростання неможливо подолати бідність та забезпечити підвищення рівня життя широких верств населення. Необхідними є зміни саме у якості економічного зростання - воно має стати інноваційним, інклюзивним та стійким.
  • Зміни у політиці зайнятості - зайнятість із гідною оплатою праці скорочує як абсолютну, так і відносну бідність, зменшуючи завдяки цьому нерівність.
  • Зміни у сферах охорони здоров’я і освіти. Освітні процеси сьогодні мають враховувати тенденції майбутнього. Мають оновлюватися освітні стандарти, освітній процес повинен будуватися на основі інклюзивності та цифровізації, формуватися та розвиватись освітньо-наукові кластери.

"Економічне благополуччя країни напряму залежить від сфери охорони здоров'я. Пандемія коронавірусу показала, що необхідно вкладати ресурси як у побудову сильної системи охорони здоров’я та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, так і налагодження власного виробництва критично необхідної продукції", - додав міністр економіки.

Напередодні Шмигаль пояснив, що має бути у Національній економічній стратегії-2030

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2020 10:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.