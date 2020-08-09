Кабмін офіційно розпочав створення економічної стратегії-2030
Зазначається, що стратегія є ініціативою президента та прем'єра, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Урядовий портал".
Згідно з дорученням голови уряду, Центр економічного відновлення є платформою та координатором з її розробки.
"Україні невідкладно треба відійти від моделі розвитку, в якій конкурентні переваги зумовлені переважно використанням природних ресурсів та дешевої робочої сили. Натомість ми маємо побудувати інноваційну модель, пріоритетами якої є розвиток виробництва та торгівлі продукцією з вищою доданою вартістю, високий технологічний рівень виробництва, кваліфікована високооплачувана робоча сила, економія енергії та інших видів природних ресурсів і новаторський стиль управління.
Саме на такий шлях розвитку й має бути направлена наша стратегія", - заявив Петрашко.
За його словами, офіційному старту передувала відповідна робота експертних організацій, наукових установ і урядових інституцій. Сама робота над стратегією розпочнеться з визначення конкретних економічних показників, яких потрібно буде досягти країні.
"Національна економічна стратегія - це головні вектори, за якими буде розвиватися Україна: стимули для промисловості, стимули для агросектору, стимули для видобування, транспортні коридори, стимули для IT та R&D, стимули для інфраструктури та внутрішніх перевезень, стимули для енергетичного сектору.
Ініціативи, закладені у стратегії, будуть виділені у державні цільові програми і почнуть реалізовуватися вже з 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Акселератори переходу до інноваційної моделі:
- Зміни у підходах до державного управління. Необхідно забезпечити чіткий розподіл відповідальності, усунути дублювання повноважень, викорінити корупцію, забезпечити верховенство права.
- Зміни у якості економічного зростання. Без економічного зростання неможливо подолати бідність та забезпечити підвищення рівня життя широких верств населення. Необхідними є зміни саме у якості економічного зростання - воно має стати інноваційним, інклюзивним та стійким.
- Зміни у політиці зайнятості - зайнятість із гідною оплатою праці скорочує як абсолютну, так і відносну бідність, зменшуючи завдяки цьому нерівність.
- Зміни у сферах охорони здоров’я і освіти. Освітні процеси сьогодні мають враховувати тенденції майбутнього. Мають оновлюватися освітні стандарти, освітній процес повинен будуватися на основі інклюзивності та цифровізації, формуватися та розвиватись освітньо-наукові кластери.
"Економічне благополуччя країни напряму залежить від сфери охорони здоров'я. Пандемія коронавірусу показала, що необхідно вкладати ресурси як у побудову сильної системи охорони здоров’я та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, так і налагодження власного виробництва критично необхідної продукції", - додав міністр економіки.
Напередодні Шмигаль пояснив, що має бути у Національній економічній стратегії-2030
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