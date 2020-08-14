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14 08 2020 17:27

Шмигаль пояснив, що має бути у Національній економічній стратегії-2030

Україна має всі можливості для того, аби стати однією з провідних високорозвинених європейських держав
Стратегічними напрямками державної політики мають бути впровадження найкращих європейських практик, які стосуються покращення стандартів безпеки, ведення бізнесу та якості життя.
Шмигаль пояснив, що має бути у Національній економічній стратегії-2030 Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі представників Кабміну, Офісу Президента, керівництва Національного банку та українського бізнесу, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Урядовий портал.

"Якщо ми дивимось на 10 років вперед, то стратегічними напрямками державної політики мають бути впровадження найкращих європейських практик, які стосуються покращення стандартів безпеки, ведення бізнесу та якості життя. Ми рухаємось у Європу та активно працюємо з Європейським Союзом над оновленням Угоди про асоціацію з ЄС", - сказав Шмигаль.

Фото: Урядовий портал

На його переконання, Україна має всі можливості для того, аби стати однією з провідних високорозвинених європейських держав. Для цього потрібна послідовна державна політика та системні реформи, які не мають зупинятися за будь-яких змін в державі. Все це має бути покладено в основу Національної економічної стратегії-2030.

Фото: Урядовий портал

Під час зустрічі були представлені 7 векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D, інфраструктура, енергетичний сектор.

Прем’єр-міністр подякував представникам бізнесу, які зробили значний внесок і продовжують допомагати у боротьбі з пандемією.

На зустрічі присутні власники та топменеджери більш як 50 компаній.

Нагадаємо, що ВВП України у другому кварталі обвалився на 11,4%

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