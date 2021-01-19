Кабмін опублікував постанову про обмеження ціни на газ для населення

Уряд опублікував постанову №25 від 18 січня 2021 року, яка передбачає запровадження граничної ціни на газ для населення в 6,99 грн за кубометр із 1 лютого по 31 березня 2021 року.

Про це повідомляється на Урядовому порталі, пише "Економічна правда".

Зазначається, що Кабмін обмежив ціну на газ для населення шляхом розширення карантинної постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

Цю постанову розширили наступним абзацом: "Установити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами поставки між побутовими споживачами і постачальниками, в тому числі постачальником "останньої надії", на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ, плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точках виходу з газотранспортної системи)" .

Крім цього, уряд, для встановлення граничної ціни на газ, вніс його до списку соціально значущих товарів, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року.

Також Кабмін розширив постанову №809 від 30 вересня 2015 року, яка затверджує порядок відбору постачальника "останньої надії", що зобов'язує його не перевищувати встановлену граничну ціну продажу газу.

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