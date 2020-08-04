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Кабмін підтримав створення Ради з питань економічного розвитку

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр Денис Шмигаль
"До Ради увійдуть провідні фахівці та науковці. Рада працюватиме під головуванням прем'єр-міністра та буде розробляти програму рестарту економіки."
Кабмін підтримав створення Ради з питань економічного розвитку Денис Шмигаль

Кабмін підтримав створення Ради з питань економічного розвитку України, яка об'єднає зусилля державної влади та експертного середовища.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр Денис Шмигаль, пише "Економічна правда".

За його словами, завданням цього органу буде напрацювання механізмів розв'язання проблемних питань у сфері економіки та створення сприятливих умов для її розвитку.

"До Ради увійдуть провідні фахівці та науковці. Рада працюватиме під головуванням прем'єр-міністра та буде розробляти програму рестарту економіки.

Персональний склад Ради ми зберем в п'ятницю. До складу Ради входять академіки, доктори наук, професори, міжнародні експерти, визнані у світі", - розповів Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, під складом Ради формується аналітична платформа, а також - дискусійна і економіко-стратегічна платформи, куди увійдуть народні депутати, експерти, та "усі бажаючі, хто хоче і може долучитись до формування стратегії виходу України з коронакризи та подальшого розвитку". 

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08 04 2020 14:20
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