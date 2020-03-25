У Шмигаля створили "мозковий центр" для реагування на економічні виклики
За словами прем’єр-міністра Денис Шмигаля, представники аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу президента домовились створити відкриту платформу для розробки рішень, які б реагували на економічні виклики, повідомляє "Українська правда".
Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram
Дослівно: "Сьогодні я провів відеозустріч із представниками аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу Президента. На ній ми домовилися, що формуємо відкриту стратегічну платформу, створену на засадах професіоналізму".
Деталі: Створена платформа буде "мозковим центром", який розроблятиме рішення щодо реагування на надзвичайні економічні проблеми.
"Будемо чесними: ми не знаємо, скільки це триватиме. Ми вже знаємо, що треба зробити, аби подолати вірус. Водночас країна має мобілізувати ресурси для реагування на економічні виклики", – йдеться у дописі очільника уряду.
Зазначається, що до нього вже долучились Інститут економіки і прогнозування НАН України, Нова Країна, Разумков Центр, Ukrainian Institute for the Future, Укрпромзовнішекспертиза.
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