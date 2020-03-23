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Уряд розробляє програму підтримки українців, які втратять роботу через карантин

"Уряд розробляє програму дій, у якій будуть прописані шляхи підтримки бізнесу, і один з наших пріоритетів підтримка тих, хто втратить роботу. Уряд розуміє, що не може, не має права не думати про економічні наслідки",
Кабінет міністрів України працює над програмами підтримки українців, які втратять роботу через карантин, та бізнесу, який вимушений зупинити свою роботу у зв'язку з обмежувальними заходами.
Уряд розробляє програму підтримки українців, які втратять роботу через карантин Слово і Діло

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні до громадян, передає "Громадське".

"Уряд розробляє програму дій, у якій будуть прописані шляхи підтримки бізнесу (у зв'язку з карантином — ред.), і один з наших пріоритетів підтримка тих, хто втратить роботу. Уряд розуміє, що не може, не має права не думати про економічні наслідки", — заявив Шмигаль.

За його словами, додаткові програми підтримки бізнесу та громадян діятимуть разом з уже запровадженими заходами на підтримку бізнесу. Серед них — скасування низки податків на нерухомість та єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців.

Раніше депутати запровадили низку пільг для бізнесу задля його підтримки у зв'язку з карантином та поширенням коронавірусу. Серед них:

  • Звільнення бізнесу від штрафів за порушення податкового законодавства у період з 1 березня по 30 квітня 2020 року;
  • Звільнення від оподаткування єдиним соціальним внеском всіх ФОПів за березень та квітень 2020 року, за несплату ЄСВ за цей період не штрафуватимуть;
  • Встановити мораторій на перевірки бізнесу з 18 березня по 31 травня 2020 року;
  • Продовжити термін подання річної декларації про майновий стан (подається громадянами, зокрема держслужбовцями) до 1 липня 2020 року (термін подання річної декларації закінчується 30 квітня);
  • Зробити податкові канікули з плати за землю (місцевий податок) з 1 березня по 30 квітня 2020 року;
  • Виключити нежитлову нерухомість з бази оподаткування податком на нерухоме майно протягом 1 березня-30 квітня 2020 року.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики ініціюватиме збільшення розміру субсидій за березень через карантин, який діє в Україні. Міністерка соцполітики Марина Лазебна розповіла, що всередньому підвищення становитиме близько 300 гривень.

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23 03 2020 12:40
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