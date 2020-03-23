Уряд розробляє програму підтримки українців, які втратять роботу через карантин
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні до громадян, передає "Громадське".
"Уряд розробляє програму дій, у якій будуть прописані шляхи підтримки бізнесу (у зв'язку з карантином — ред.), і один з наших пріоритетів підтримка тих, хто втратить роботу. Уряд розуміє, що не може, не має права не думати про економічні наслідки", — заявив Шмигаль.
За його словами, додаткові програми підтримки бізнесу та громадян діятимуть разом з уже запровадженими заходами на підтримку бізнесу. Серед них — скасування низки податків на нерухомість та єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців.
Раніше депутати запровадили низку пільг для бізнесу задля його підтримки у зв'язку з карантином та поширенням коронавірусу. Серед них:
- Звільнення бізнесу від штрафів за порушення податкового законодавства у період з 1 березня по 30 квітня 2020 року;
- Звільнення від оподаткування єдиним соціальним внеском всіх ФОПів за березень та квітень 2020 року, за несплату ЄСВ за цей період не штрафуватимуть;
- Встановити мораторій на перевірки бізнесу з 18 березня по 31 травня 2020 року;
- Продовжити термін подання річної декларації про майновий стан (подається громадянами, зокрема держслужбовцями) до 1 липня 2020 року (термін подання річної декларації закінчується 30 квітня);
- Зробити податкові канікули з плати за землю (місцевий податок) з 1 березня по 30 квітня 2020 року;
- Виключити нежитлову нерухомість з бази оподаткування податком на нерухоме майно протягом 1 березня-30 квітня 2020 року.
Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики ініціюватиме збільшення розміру субсидій за березень через карантин, який діє в Україні. Міністерка соцполітики Марина Лазебна розповіла, що всередньому підвищення становитиме близько 300 гривень.
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