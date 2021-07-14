CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим, яке передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін підвищив пенсії військовим
Передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність
Фото: з вільного доступу
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.
"Майже 400 тисяч військовослужбовців та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати. Як і було анонсовано, за ініціативи Президента Володимира Зеленського Уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим.Ухвалене рішення передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні", - написав Шмигаль.
Він додав, що окрім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність.
Президент України Володимир Зеленськийдоручив уряду вжити заходів для відновлення справедливості у виплаті пенсій військовим пенсіонерам. Мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 3854 грн.
Уранці 14 липня біля будівлі парламенту відбулася всеукраїнська масова акція протесту ветеранів - пенсіонерів усіх силових структур, які вимагали невідкладного перерахунку пенсій.
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14 07 2021 15:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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