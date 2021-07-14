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Кабмін підвищив пенсії військовим

Передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим, яке передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні.
Кабмін підвищив пенсії військовим Фото: з вільного доступу
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі. 
 
"Майже 400 тисяч військовослужбовців та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати. Як і було анонсовано, за ініціативи Президента Володимира Зеленського Уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим.Ухвалене рішення передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні", - написав Шмигаль.
 
Він додав, що окрім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність.
 
Президент України Володимир Зеленськийдоручив уряду вжити заходів для відновлення справедливості у виплаті пенсій військовим пенсіонерам. Мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 3854 грн.
 
Уранці 14 липня біля будівлі парламенту відбулася всеукраїнська масова акція протесту ветеранів - пенсіонерів усіх силових структур, які вимагали невідкладного перерахунку пенсій.
 
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14 07 2021 15:48
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