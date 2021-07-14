Кабмін підвищив пенсії військовим

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим, яке передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Майже 400 тисяч військовослужбовців та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати. Як і було анонсовано, за ініціативи Президента Володимира Зеленського Уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим.Ухвалене рішення передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні", - написав Шмигаль.

Він додав, що окрім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

Президент України Володимир Зеленськийдоручив уряду вжити заходів для відновлення справедливості у виплаті пенсій військовим пенсіонерам. Мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 3854 грн.

Уранці 14 липня біля будівлі парламенту відбулася всеукраїнська масова акція протесту ветеранів - пенсіонерів усіх силових структур, які вимагали невідкладного перерахунку пенсій.