БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем'єр Денис Шмигаль заявив, що запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи гарантуватиме українцям гідне забезпечення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шмигаль про накопичувальну пенсійну систему: Вибудовуємо оптимальну модель
Фото: nvip.com.ua
Про це він написав у Telegram, зазначає "Економічна правда".
"Рухаємося до запровадження накопичувальної пенсійної системи. Обговорили це питання на нараді за участі міністрів, народних депутатів, представників Офісу Президента, НБУ та НКЦПФР.
Вибудовуємо оптимальну модель, яка гарантує кожному українцю гідне пенсійне забезпечення", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, що в умовах слабкої економіки введення накопичувальної пенсійної системи недоречне
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