Кабмін погодив звільнення Кличка, - ОНОВЛЕНО (відео)

Кабінет Міністрів Олексія Гончарука на своєму другому засіданні в середу погодив звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

"Рішення було прийнято, єдине пояснення - у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України, тобто попереднього. Рішення було прийнято одностайно, жоден член уряду з цього питання не виступав і питань не ставив", - повідомив журналістам у Будинку уряду депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко з "Європейської Солідарності".

Оновлення. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду підтвердив рішення погодити звільнення Кличка.

"Особисто я дуже поважаю пана Кличка, він великий чемпіон і людина, яка зробила дуже багато для країни. Я із задоволенням звільнив би не його, а пана Столара, але формальної посади ця людина не має", - сказав Гончарук.

За його словами, Кличко потребує сильного менеджері, який зможе чинити опір таким людям, як Столар.

"У мене немає ніяких сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика і в Києві досі існують групи впливу, які занадто сильно впливають на діяльність адміністрації. Якщо посилити пана Кличка потужним головою адміністрації, здатним чинити опір групам впливу, то це добре позначиться на інтересах пересічних киян", - сказав Гончарук.

Сам Віталій Кличко скликав пресконференцію де відреагував на своє звільнення.

Нагадаємо, що 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко вважає малоймовірним проведення дострокових місцевих виборів по всій країні через дефіцит коштів, але не виключає, що вони можуть відбутися в Києві.