Кабмін посилить заходи безпеки на дорогах у зимовий період
Для безпеки на дорогах у зимовий період мобілізували всі ресурси, зокрема завдяки співпраці з приватними компаніями, що мають найсучаснішу снігоприбиральну техніку, повідомляє "Економічна Правда".
Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
"Для безпеки на дорогах державного значення маємо 4641 одиницю техніки, яка готова оперативно реагувати на складні погодні умови. У розпорядженні облавтодорів - 3363 одиниці. Інші підрядні організації мають ще 1278 одиниць", - сказав голова уряду.
За словами Гончарука, у четвер в регіони поїдуть 54 нових снігоприбиральних авто.
"Більше того, передбачаються ділянки для тимчасової зупинки в разі негоди – понад 800 майданчиків підготують у смугах відведення доріг", - додав він.
Крім цього, на дорогах державного значення встановлять 7 тисяч погонних метрів снігозатримуючих щитів.
Прем'єр зазначив, що фрикційні матеріали для боротьби з ожеледицею на дорогах передбачено в повному обсязі.
"Облавтодори - основні виконавці робіт з утримання доріг і наразі мають достатньо ресурсів для запобігання аварійним ситуаціям на дорогах.
Проте Укравтодор залучає також і приватні будівельні компанії, щоб ефективно посилювати безпеку на автошляхах узимку", - заявили у пресслужбі Кабміну.
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