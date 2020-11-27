Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в прокуратурі вже з 1 січня
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки з посиланням на нові додатки до проєкту бюджету-2021.
"Якщо раніше цей розмір планувався на рівні 1 тис грн з 1 січня 2021 року, тепер уряд пропонує підвищити цей розмір до 1600 гривень.
Як видно з нових додатків до проєкту Закону про держбюджет на 2021 рік, це призведе до збільшення видатків на Генеральну прокуратуру на 2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Економісти зазначають, що це єдине додаткове підвищення соціальних стандартів, яке передбачено у проекті бюджету до 2 читання, яке, до того ж, передбачається вже з 1 січня 2021 року.
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