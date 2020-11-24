Уряд України ще на рік переніс реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів

У 2020 році зарплата педагога мала становити 2,5 прожиткового мінімуму, у 2021 році - 3 мінімуми, в 2022 році - 3,5 мінімуму і з січня 2023 року - 4 прожиткових мінімуми

Кабінет Міністрів України ще на рік переніс реалізацію ухваленої в липні 2019 року постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%.

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна"

"Зупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №822", - ідеться в постанові уряду №1149 від 23 листопада.

Як повідомлялося, 10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. У 2020 році зарплата педагога мала становити 2,5 прожиткового мінімуму, у 2021 році - 3 мінімуми, в 2022 році - 3,5 мінімуму і з січня 2023 року - 4 прожиткових мінімуми. Пізніше через відсутність коштів на реалізацію реформи в державному і місцевих бюджетах, зазначену постанову було призупинено до 31 грудня 2020 року.

У свою чергу Міносвіти заявило, що на реалізацію раніше ухваленої постанови №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки", якою передбачено поступове (до 2023 року) підвищення найнижчого посадового окладу зазначених категорій працівників до рівня чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у 2021 році необхідно 50 млрд грн.

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