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З початку карантину статус безробітного отримали більше пів мільйона людей – Центр зайнятості

Найбільше зростання безробіття спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях
З початку карантину (з 12 березня по 9 жовтня) статус безробітного отримали 525 тисяч українців - це на 53% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
З початку карантину статус безробітного отримали більше пів мільйона людей – Центр зайнятості Фото: з вільних джерел

Пише "Економічна правда" посилаючись на повідомлення Державного центру зайнятості у відповідь на запит "Радіо Свобода".

Зазначається, що станом на 12 жовтня офіційно зареєстровано 427 тисяч безробітних - це на 59% (159 тисяч) більше, ніж на цю ж дату 2019 року.

"Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та м. Києві (в 1,8-2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32-38%", - заявили у центрі.

При цьому, за період з 12 березня по 9 жовтня за сприяння Центру зайнятості 342 тисячі українців знайшли роботу.

Станом на 12 жовтня у базі держслужби зайнятості зареєстровано 67 тисяч вакансій - на 34% менше, ніж на цю ж дату минулого року.

"Станом на 12 жовтня на одну вакансію претендувало шестеро безробітних (на відповідну дату минулого року - 3 особи)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше офіційне безробіття перевищило рівень минулого року на 77%

 

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13 10 2020 11:53
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