З початку карантину статус безробітного отримали більше пів мільйона людей – Центр зайнятості
Пише "Економічна правда" посилаючись на повідомлення Державного центру зайнятості у відповідь на запит "Радіо Свобода".
Зазначається, що станом на 12 жовтня офіційно зареєстровано 427 тисяч безробітних - це на 59% (159 тисяч) більше, ніж на цю ж дату 2019 року.
"Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та м. Києві (в 1,8-2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32-38%", - заявили у центрі.
При цьому, за період з 12 березня по 9 жовтня за сприяння Центру зайнятості 342 тисячі українців знайшли роботу.
Станом на 12 жовтня у базі держслужби зайнятості зареєстровано 67 тисяч вакансій - на 34% менше, ніж на цю ж дату минулого року.
"Станом на 12 жовтня на одну вакансію претендувало шестеро безробітних (на відповідну дату минулого року - 3 особи)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше офіційне безробіття перевищило рівень минулого року на 77%
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