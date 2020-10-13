З початку карантину статус безробітного отримали більше пів мільйона людей – Центр зайнятості

З початку карантину (з 12 березня по 9 жовтня) статус безробітного отримали 525 тисяч українців - це на 53% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Пише "Економічна правда" посилаючись на повідомлення Державного центру зайнятості у відповідь на запит "Радіо Свобода".

Зазначається, що станом на 12 жовтня офіційно зареєстровано 427 тисяч безробітних - це на 59% (159 тисяч) більше, ніж на цю ж дату 2019 року.

"Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та м. Києві (в 1,8-2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32-38%", - заявили у центрі.

При цьому, за період з 12 березня по 9 жовтня за сприяння Центру зайнятості 342 тисячі українців знайшли роботу.

Станом на 12 жовтня у базі держслужби зайнятості зареєстровано 67 тисяч вакансій - на 34% менше, ніж на цю ж дату минулого року.