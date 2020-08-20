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Офіційне безробіття перевищило рівень минулого року на 77%

Карантинні обмеження призвели до того, що сотні тисяч українців втратили роботу
Станом на 20 серпня 2020 року статус безробітного мають майже 488 тисяч українців. Це на 77% більше ніж на цю ж дату минулого року - 276 тисяч.
Офіційне безробіття перевищило рівень минулого року на 77% blk.edu.ua

Про це повідомляє прес-служба Державного центру зайнятості, передає РБК - Україна.

За даними прес-служби, у серпні допомогу по безробіттю отримували 411 тисяч громадян.

З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тисяч осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У прес-службі нагадали, що після введення у березні владою України карантинних обмежень для громадян, була схвалена програма компенсацій по частковому безробіттю.

Виплати встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної сітки або окладу, але не більше розміру мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць.

Станом на 20 серпня до центрів зайнятості вже подано понад 220,5 тисяч пакетів документів (з них - 192,6 тисяч - від фізичних осіб-підприємців), прийнято 202 тисяч позитивних рішень для надання бюджетних компенсацій 365,6 тисяч працівників (з них майже 179 тисяч - ФОПи).

Нагадаємо, що допомога по частковому безробіттю на період карантину може виплачуватися фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто платили єдиний соціальний внесок.

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20 08 2020 13:20
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