Кабмін просить Зеленського звільнити 13 губернаторів

Прізвища губернаторів при цьому прем’єр не назвав

Кабінет міністрів вносить президенту Володимиру Зеленському подання щодо звільнення низки голів обласних державних адміністрацій.

"Ми сьогодні подаємо президенту на звільнення ряд голів обласних державних адміністрацій і очікуємо на те, що Адміністрація президента спільно з секретаріатом Кабінету міністрів опрацює механізми відбору нових претендентів на посади голів ОДА, щоб ми спрацювали достатньо оперативно. В областях мають бути відповідальні управлінці", – сказав прем’єр Володимир Гройсман, повідомляє "Українська правда".

"Закон передбачає, що тут є поєднана процедура: погодження урядом і призначення президентом, тому ми якнайшвидше проведемо всю підготовчу роботу. Відповідні доручення секретаріату Кабінету міністрів і міністру Кабміну я надав", – додав Гройсман.

Прізвища губернаторів при цьому прем’єр не назвав.

Урядовці пояснили, що тимчасово обов’язки очільників областей будуть виконувати чинні заступники голів ОДА.

У свою чергу міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомив УП, що уряд затвердив подання на звільнення голів Львівської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Волинської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської обласних держадміністрацій та зробить відповідне подання президенту.

"Зараз перед нами стоїть спільне завдання якнайшвидше знайти фахових управлінців, які будуть нести відповідальність за регіон", - сказав Саєнко.

Нагадаємо, що петицію про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вже підписали понад 5 тисяч осіб.