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Петиція за відставку Авакова вже зібрала понад п'ять тисяч підписів

Кількість підписів за відставку очільника МВС стрімко зростає
Петицію про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вже підписали понад 5 тисяч осіб
Петиція за відставку Авакова вже зібрала понад п Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Відповідна електронна петиція на сайті Президента оприлюднена 2 червня, повідомляє "Укрінформ".

Так, петицію "Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова" подав громадянин України Роман Василенко.

Станом на 11:20 за Києвом 4 червня її підписали вже 5045 осіб.

Кількість підписів за відставку очільника МВС стрімко зростає.

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Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський назвав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращим міністром за останні п’ять років.

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04 06 2019 12:37
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