CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПетицію про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вже підписали понад 5 тисяч осібПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Петиція за відставку Авакова вже зібрала понад п'ять тисяч підписів
Кількість підписів за відставку очільника МВС стрімко зростає
Арсен Аваков. Фото: lb.ua
Відповідна електронна петиція на сайті Президента оприлюднена 2 червня, повідомляє "Укрінформ".
Так, петицію "Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова" подав громадянин України Роман Василенко.
Станом на 11:20 за Києвом 4 червня її підписали вже 5045 осіб.
Кількість підписів за відставку очільника МВС стрімко зростає.
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Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський назвав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращим міністром за останні п’ять років.
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04 06 2019 12:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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