Кабмін призначив нового голову Держгеонадр
Про це повідомив у фейсбуці депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає LB.ua.
До приходу в Асоціацію газовидобувних компаній Опімах був радником міністра енергетики та вугільної промисловості з питань нафтогазового сектору, а також керівником відповідного напряму в Координаційному центрі зв'язків із Кабінетом Міністрів.
У період з 2011 по 2014 рік працював координатором реформи нафтогазової галузі в Координаційному центрі впровадження економічних реформ.
До цього відповідав за міжнародну співпрацю на посаді директора департаменту інвестицій і розвитку в одній з приватних будівельних компаній, а в період з 2006 по 2010 рік працював в Адміністрації президента України, де відповідав за організацію заходів і координацію робочих візитів президента України.
Нагадаємо, що прокуратура повідомила про підозру у хабарництві першому заступнику голови Державної служби геології та надр України Миколі Фощію.
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