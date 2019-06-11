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Кабмін призначив нового голову Держгеонадр

Посаду отримав виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній
Виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній Романа Опімаха призначено на вакантну посаду голови Державної служби геології і надр.
Кабмін призначив нового голову Держгеонадр Фото: Макс Требухов

Про це повідомив у фейсбуці депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає LB.ua.

До приходу в Асоціацію газовидобувних компаній Опімах був радником міністра енергетики та вугільної промисловості з питань нафтогазового сектору, а також керівником відповідного напряму в Координаційному центрі зв'язків із Кабінетом Міністрів.

У період з 2011 по 2014 рік працював координатором реформи нафтогазової галузі в Координаційному центрі впровадження економічних реформ.

До цього відповідав за міжнародну співпрацю на посаді директора департаменту інвестицій і розвитку в одній з приватних будівельних компаній, а в період з 2006 по 2010 рік працював в Адміністрації президента України, де відповідав за організацію заходів і координацію робочих візитів президента України.

Нагадаємо, що прокуратура повідомила про підозру у хабарництві першому заступнику голови Державної служби геології та надр України Миколі Фощію.

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06 11 2019 16:20
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