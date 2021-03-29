БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДержгеонадр відповідно до уведеного президентом Зеленським в дію рішення РНБО про санкції анулювала спецдозволи на надрокористування (нафтогазові площі) 19 компаніям.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Санкції РНБО: Держгеонадр анулювала 19 спецдозволів
Фото: atn.ua
Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр, пише "Економічна правда".
Зазначається, що дія наказу відомства поширюється на поширюється на:
- Ново-Диканьську площу (ТОВ "Гео Коннект"),
- Попаснянсько-Самарську (ТОВ "Еджейн Макро"),
- Північно-Перещепинську (ТОВ "Глобал Гео Інвест"),
- Вільшанську (ТОВ "Транс Сет Гео"),
- Південно-Свистунківську (ТОВ "Еко Газ Альянс"),
- Південно-Зіньківську (ТОВ "Епівал Енерджи"),
- Бірківсько-Юхнівську (ТОВ "Гео Пост"),
- Фльорівсько-Ювілейну (ТОВ "Юноліт Ойл"),
- Руновщинську (ТОВ "Профі Нафт"),
- Боярсько-Чапаївську (ТОВ "Гео Таргент"),
- Дружинінську (ТОВ "Надра Прайд"),
- Гулаківську (ТОВ "Бест Гео Тех"),
- Зуївську (ТОВ "Гео Стенс"),
- Бутівсько-Миргородську (ТОВ "Надра Вест Груп"),
- Лютенсько-Будищанську (ТОВ "Гео Форс Ойл"),
- Північно-Федорівську (ТОВ "Бест Оіл Компані"),
- Майорівську (ТОВ "Надрапростір"),
- Давидівсько-Лелюхівську (ТОВ "Гео Вертикаль"),
- Клюшниківську (ТОВ "Інфо Гео Тренд").
"Увага Ради національної безпеки і оборони України до сфери надрокристування не є випадковою, адже ця галузь є однією з ключових у національній економіці та провідною в наповненні державного бюджету", - заявив голова Держгеонадр Роман Опімах.
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