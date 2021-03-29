Санкції РНБО: Держгеонадр анулювала 19 спецдозволів

Держгеонадр відповідно до уведеного президентом Зеленським в дію рішення РНБО про санкції анулювала спецдозволи на надрокористування (нафтогазові площі) 19 компаніям.

Фото: atn.ua

Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр, пише "Економічна правда". Зазначається, що дія наказу відомства поширюється на поширюється на: Ново-Диканьську площу (ТОВ "Гео Коннект"),

Попаснянсько-Самарську (ТОВ "Еджейн Макро"),

Північно-Перещепинську (ТОВ "Глобал Гео Інвест"),

Вільшанську (ТОВ "Транс Сет Гео"),

Південно-Свистунківську (ТОВ "Еко Газ Альянс"),

Південно-Зіньківську (ТОВ "Епівал Енерджи"),

Бірківсько-Юхнівську (ТОВ "Гео Пост"),

Фльорівсько-Ювілейну (ТОВ "Юноліт Ойл"),

Руновщинську (ТОВ "Профі Нафт"),

Боярсько-Чапаївську (ТОВ "Гео Таргент"),

Дружинінську (ТОВ "Надра Прайд"),

Гулаківську (ТОВ "Бест Гео Тех"),

Зуївську (ТОВ "Гео Стенс"),

Бутівсько-Миргородську (ТОВ "Надра Вест Груп"),

Лютенсько-Будищанську (ТОВ "Гео Форс Ойл"),

Північно-Федорівську (ТОВ "Бест Оіл Компані"),

Майорівську (ТОВ "Надрапростір"),

Давидівсько-Лелюхівську (ТОВ "Гео Вертикаль"),

Клюшниківську (ТОВ "Інфо Гео Тренд"). "Увага Ради національної безпеки і оборони України до сфери надрокристування не є випадковою, адже ця галузь є однією з ключових у національній економіці та провідною в наповненні державного бюджету", - заявив голова Держгеонадр Роман Опімах. Читайте також: РНБО запустив навчання за програмою для "білих хакерів"

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