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Санкції РНБО: Держгеонадр анулювала 19 спецдозволів

Держгеонадр відповідно до уведеного президентом Зеленським в дію рішення РНБО про санкції анулювала спецдозволи на надрокористування (нафтогазові площі) 19 компаніям.
Санкції РНБО: Держгеонадр анулювала 19 спецдозволів Фото: atn.ua

Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр, пише "Економічна правда".

Зазначається, що дія наказу відомства поширюється на поширюється на:

  • Ново-Диканьську площу (ТОВ "Гео Коннект"),
  • Попаснянсько-Самарську (ТОВ "Еджейн Макро"),
  • Північно-Перещепинську (ТОВ "Глобал Гео Інвест"),
  • Вільшанську (ТОВ "Транс Сет Гео"),
  • Південно-Свистунківську (ТОВ "Еко Газ Альянс"),
  • Південно-Зіньківську (ТОВ "Епівал Енерджи"),
  • Бірківсько-Юхнівську (ТОВ "Гео Пост"),
  • Фльорівсько-Ювілейну (ТОВ "Юноліт Ойл"),
  • Руновщинську (ТОВ "Профі Нафт"),
  • Боярсько-Чапаївську (ТОВ "Гео Таргент"),
  • Дружинінську (ТОВ "Надра Прайд"),
  • Гулаківську (ТОВ "Бест Гео Тех"),
  • Зуївську (ТОВ "Гео Стенс"),
  • Бутівсько-Миргородську (ТОВ "Надра Вест Груп"),
  • Лютенсько-Будищанську (ТОВ "Гео Форс Ойл"),
  • Північно-Федорівську (ТОВ "Бест Оіл Компані"),
  • Майорівську (ТОВ "Надрапростір"),
  • Давидівсько-Лелюхівську (ТОВ "Гео Вертикаль"),
  • Клюшниківську (ТОВ "Інфо Гео Тренд").

"Увага Ради національної безпеки і оборони України до сфери надрокристування не є випадковою, адже ця галузь є однією з ключових у національній економіці та провідною в наповненні державного бюджету", - заявив голова Держгеонадр Роман Опімах.

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29 03 2021 16:45
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