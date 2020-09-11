РНБО запустив навчання за програмою для "білих хакерів"
Про це повідомляє "Економічна правда" з почиланням на прес-службу РНБО.
У РНБО відзначили, що програма реалізується спільно з приватною компанією CyberUnit.
"Представники основних суб'єктів забезпечення кібербезпеки України та працівники критичної інфраструктури протягом п'яти днів здобуватимуть навички проведення пентесту об’єктів критичної інфраструктури, створення комплексної системи захисту таких об’єктів і посилення власних технічних спроможностей", - йдеться у повідомленні.
За словами секретаря РНБО Сергія Демедюка, кожного дня у кіберпросторі виникають нові тенденції і нові загрози, і українські фахівці разом із закордонними партнерами спільно працюють над тим, аби вчасно реагувати на них і попереджувати у майбутньому.
"Такі практичні навчання є невід’ємною складовою вдосконалення національної системи кібербезпеки. Обмін досвідом є запорукою великих спільних досягнень", - додав він.
Читайте також: Apple випустила безкоштовні iPhone для хакерів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Дубенському замку презентували Тронну залу
- ФОТО В Індонезії знайшли рідкісне поховання віком майже 8 тисяч років
- ФОТО Hubble показав "зоряний водоспад"
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам