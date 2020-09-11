РНБО запустив навчання за програмою для "білих хакерів"

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) запустив навчальний курс з "Bug Bounty".

Про це повідомляє "Економічна правда" з почиланням на прес-службу РНБО.

У РНБО відзначили, що програма реалізується спільно з приватною компанією CyberUnit.

"Представники основних суб'єктів забезпечення кібербезпеки України та працівники критичної інфраструктури протягом п'яти днів здобуватимуть навички проведення пентесту об’єктів критичної інфраструктури, створення комплексної системи захисту таких об’єктів і посилення власних технічних спроможностей", - йдеться у повідомленні.

За словами секретаря РНБО Сергія Демедюка, кожного дня у кіберпросторі виникають нові тенденції і нові загрози, і українські фахівці разом із закордонними партнерами спільно працюють над тим, аби вчасно реагувати на них і попереджувати у майбутньому.

"Такі практичні навчання є невід’ємною складовою вдосконалення національної системи кібербезпеки. Обмін досвідом є запорукою великих спільних досягнень", - додав він.

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