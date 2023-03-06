На сьогодні Україна виконала усі сім рекомендацій Євросоюзу, призначивши нового директора Національного антикорупційного бюро.

Їх Європейський Союз визначив під час набуття статусу кандидата, розказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів призначив нового директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Ним став Семен Кривоніс, про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

В своєму Telegram-каналі.

"Щойно на позачерговому засіданні призначили керівником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, яка, зокрема, складалася і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ", – написав Шмигаль.

Тепер Україна виконала усі 7 рекомендацій Євросоюзу, які були визначені під час набуття статусу кандидата, йдеться в пості.

"Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку переговорів щодо вступу. За призначенням директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру", – заявив прем'єр-міністр.

На початку лютого Єврокомісія оприлюднила звіт щодо відповідності України законодавству ЄС.

З 2021 року Семен Кривоніс очолює Державну інспекцію архітектури та містобудування, при цьому ще в 2016 році він став переможцем конкурсу на керівника Одеської територіальної організації НАБУ, проте тоді відмовився від посади.