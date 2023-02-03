Єврокомісія оприлюднила звіт щодо відповідності України законодавству ЄС
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Зміст містить аналіз того, на якому етапі перебувають країни щодо відповідності законодавству ЄС.
"Звіти доповнюють Висновки щодо заявок трьох країн на членство в ЄС, ухвалені Європейською Комісією в червні 2022 року. Європейська Рада надала європейську перспективу трьом країнам і статус кандидата Україні та Молдові відповідно до Висновків, які визначають низку пріоритетів, що мають бути вирішені в цьому контексті", – пише пресслужба.
Зазначається, що усі країни оцінювались на основі однакових критерії та їх власних заслуг.
Ознайомитись з аналітичним аналізом щодо України можна за посиланням.
Звіти пропонують рекомендації для майбутньої роботи країни.
"Європейська Комісія продовжить надавати Україні, Молдові та Грузії рекомендації та підтримку в цьому питанні, щоб допомогти трьом країнам у подальшій адаптації до стандартів і норм ЄС, що охоплюють все законодавство ЄС", – додає пресслужба.
Також комісія звітуватиме про прогрес, який досягнули країни у виконанні реформ в рамках "пакету розширення", який відбудеться восени.
Раніше повідомлялось, що Єврокомісія визначиться восени щодо вступу України в ЄС.