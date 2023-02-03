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ПОЛІТИКА

Єврокомісія оприлюднила звіт щодо відповідності України законодавству ЄС

03 лютого 2023, 14:59
Єврокомісія оприлюднила звіт щодо відповідності України законодавству ЄС
Фото: Укрінформ
Європейська комісія оприлюднила аналітичний звіт з оцінкою спроможності України, Молдови та Грузії взяти на себе зобов'язання, пов'язані з членством в ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії. 

Зміст містить аналіз того, на якому етапі перебувають країни щодо відповідності законодавству ЄС. 

"Звіти доповнюють Висновки щодо заявок трьох країн на членство в ЄС, ухвалені Європейською Комісією в червні 2022 року. Європейська Рада надала європейську перспективу трьом країнам і статус кандидата Україні та Молдові відповідно до Висновків, які визначають низку пріоритетів, що мають бути вирішені в цьому контексті", – пише пресслужба. 

Зазначається, що усі країни оцінювались на основі однакових критерії та їх власних заслуг. 

Ознайомитись з аналітичним аналізом щодо України можна за посиланням

Звіти пропонують рекомендації для майбутньої роботи країни. 

"Європейська Комісія продовжить надавати Україні, Молдові та Грузії рекомендації та підтримку в цьому питанні, щоб допомогти трьом країнам у подальшій адаптації до стандартів і норм ЄС, що охоплюють все законодавство ЄС", – додає пресслужба. 

Також комісія звітуватиме про прогрес, який досягнули країни у виконанні реформ в рамках "пакету розширення", який відбудеться восени.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія визначиться восени щодо вступу України в ЄС.

ЄСзвіт

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