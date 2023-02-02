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ПОЛІТИКА

Єврокомісія визначиться восени щодо вступу України в ЄС

02 лютого 2023, 20:21
Єврокомісія визначиться восени щодо вступу України в ЄС
Фото: facebook.com/dshmyhal
Весною Європейська комісія зробить усний коментар щодо виконання Україною семи рекомендацій, а письмовий звіт стосовно розширення буде восени 2023 року.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу за підсумками засідання уряду та Єврокомісії.

"Україна є країною-кандидатом і ми погодилися щодо виконання семи кроків. Україна вже демонструє хороший прогрес у цих семи кроках… Буде, звичайно, усне оновлення щодо прогресу для країн-членів ЄС. Це відбудеться весною. Але фокус перебуває на великому письмовому звіті стосовно розширення, який буде восени", – сказала президентка ЄК.

Вона також повідомила, що Єврокомісія запропонує державам-членам Євросоюзу продовжити на рік призупинення всіх мит та заходів торговельного захисту на імпорт з України.

Раніш вона пообіцяла, що ЄС надасть Україні 2400 додаткових генераторів та 35 млн LED-ламп.

Як повідомлялося, сьогодні в Києві відбулася зустріч членів Колегії Європейської комісії з урядом України.

Після зустрічі із Зеленським пані Урсула повідомила, що десятий санкційний пакет проти росії буде прийнято в Європейському Союзі до 24 лютого.

Урсула фон дер Ляєнчленство ЄС

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