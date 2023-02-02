Фон дер Ляєн назвала дату прийняття десятого пакету санкцій проти росії

Крім того, за її словами, наразі ЄС спільно із партнерами з G7 готують нову граничну ціну на російську нафту.

Десятий санкційний пакет проти росії буде прийнято в Європейському Союзі до 24 лютого.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер.

"Ми сьогодні робимо так, щоб путін заплатив за цю звірячу війну... І до роковин початку повномасштабного вторгнення в Україну ми повинні мати десятий пакет санкцій", – заявила фон дер Ляєн.

Крім того, за її словами, наразі спільно із партнерами з G7 ("Великої сімки") готують нову граничну ціну на російську нафту.

Також, зазначила вона, москва має заплатити за руйнування, завдані Україні.

"Вона повинна буде віддавати кошти на реконструкцію. Як це зробити, ми визначаємося", – сказала очільниця ЄК.

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