Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Президентка Єврокомісії приїхала в Київ

02 лютого 2023, 10:20
Президентка Єврокомісії приїхала в Київ
джерело twitter.com/vonderleyen
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 2 лютого, приїхала до української столиці. Також разом із нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у твітері. 

Як зазначила Урсула, це вже її четвертий візит в Київ з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Цього разу приїхала з моєю командою комісарів. Ми тут разом, щоб показати, що ЄС стоїть поруч з Україною як ніколи. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці", – написала вона.

Тим часом про свій візит в Київ повідомив і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Прибув до Києва, щоб передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну. Допомога Євросоюзу досягла 50 мільярдів євро з початку війни росії. Європа була об’єднана з Україною з першого дня. І буде з вами, щоб перемагати та відбудовуватися", – повідомив він у мережі.

Тим часом, як пише Reuters, в Київ прибули понад десяток високопосадовців Європейського Союзу з обіцянками додаткової військової, фінансової та політичної допомоги.

Видання зазначає, що ця символічна поїздка має на меті підкреслити підтримку України напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення росії.

"Це дуже сильний сигнал, що ми перебуваємо в Києві під час війни. Це сигнал для українського народу. Це сигнал для росії. Це сигнал для світу", – сказав високопоставлений чиновник ЄС виданню.

Раніше повідомлялось, що голова Єврокомісії закликала бізнес інвестувати в Україну.

Урсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Cуспільство
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 10:44
Куди інформаційно бити США. Америка має
Cуспільство
Куди інформаційно бити США. Америка має "допомогти" чадам російських еліт, які почуваються в безпеці від війни – Івана Страднер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 09:29
Про путіна і
Політика
Про путіна і "все йде за планом". Українці завдали великих втрат росіянам під Вугледаром та зупинили кілька великих наступів – Том Купер
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 22:18
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Політика
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 14:11
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 09:18
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять
Політика
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять "живі хвилі" росіян по всьому фронту – Том Купер
Переклад iPress – 31 січня 2023, 15:45
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 31 січня 2023, 11:39
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Політика
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Переклад iPress – 31 січня 2023, 10:40
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється