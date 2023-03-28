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ПОЛІТИКА

Кабмін схвалив залучення гранту на $2,5 млрд

28 березня 2023, 18:40
Кабмін схвалив залучення гранту на $2,5 млрд
Шмигаль фінансовий рамштайн
Кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку.

На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалить розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від Сполучених Штатів у розмірі 2,5 млрд доларів.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд ухвалить розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США. Мова йде про 2,5 млрд доларів. Ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку", - сказав Шмигаль.

Окрім того, ще 150 млн доларів нададуть інші країни-партнери. Як зазначається, це дозволить залучити вже другий цього року транш у розмірі 2 млрд 660 млн доларів.

За словами прем'єр-міністра, ці кошти підуть на зарплати нашим рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

"Вдячні нашим друзям зі США та всім партнерам за допомогу. В усіх напрямках. Наша активна співпраця продовжується, і це стосується не лише надання Україні фінансової підтримки", - наголосив Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що Франція подвоїть постачання снарядів калібру 155 мм Україні.

СШАгрантиКабмінШмигаль

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