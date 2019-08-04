Кабмін схвалив застосування поліграфа для перевірки керівництва "Укроборонпрому"
"Йдеться, зокрема, про можливість використання спеціальних пристроїв – поліграфів – задля проведення таких перевірок", - повідомляє Урядовий портал.
Як зазначається в рішенні Кабінету міністрів, воно ухвалене на виконання указу Президента України №79, що вводить в дію відповідне рішення Ради національної безпеки й оборони.
План заходів наразі передбачає також залучення фахівців країн-партнерів до роботи наглядової ради "Укроборонпрому", проведення огляду структури ОПК країни, проведення аудиту "Укроборонпрому" за участю міжнародних експертів тощо.
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко звернувся до уряду, щоб організувати перевірку на поліграфі для усіх керівників державного концерну "Укроборонпром".
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