Порошенко заявляє, що всі керівники "Укроборонпрому" повинні пройти поліграф

"Ми звертаємося до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну "Укроборонпром"

Президент Петро Порошенко звернувся до уряду, щоб організувати перевірку на поліграфі для усіх керівників державного концерну "Укроборонпром".

"Ми звертаємося до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну "Укроборонпром". Окремо підготуйте списки тих, хто має пройти дослідження. Прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу – і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність", - сказав Порошенко під час наради із секретарем РНБО Олександром Турчиновим та його заступником Сергієм Кривоносом. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

У випадку виявлення злочинів, Порошенко попросив передати відповідні результати досліджень поліграфа контррозвідці СБУ або у правоохоронні органи.

Крім того, президент заявив, що звернеться до Кабміну щодо "негайного фінансування міжнародного аудиту концерну "Укроборонпром". Він додав, що рішення має бути прийнято вже в квітні.

Порошенко також наголосив, що Державна аудиторська служба повинна окремо, не в якості міжнародного аудиту, перевірити "Укроборонпром".

"Глава держави підкреслив, що перевірку діяльності "Укроборонпрому" має провести Рахункова палата України. Він доручив Секретарю РНБО Олександру Турчинову взяти на контроль це питання та доповісти йому про результати перевірки", - йдеться у повідомленні.

Президент також хоче долучити до перевірки громадські організації.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.