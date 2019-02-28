"Жодної упередженості не буде", - ТСК почне негайно розслідувати розкрадання в оборонці
"Верховна Рада зобов'язала нас негайно приступити до розслідування. Після цього брифінгу я підпишу всі запити на отримання інформації від правоохоронних органів щодо стану розслідувань зловживань в оборонці. Ми просимо надати ці документи до 7 березня. Аби вже 14 березня на засіданні тимчасової слідчої комісії дати першу оцінку корупційним діям у цій сфері. Жодної упередженості не буде. Ні прізвище, ні цифри, ні статус не мають значення", - сказав глава комісії Іван Вінник, повідомляє "Громадське".
Директор державного концерну "Укроборонпром" Павло Букін, який також фігурує в розслідуванні журналістів, заявив, що готовий повністю співпрацювати у розслідуванні щодо запчастин, про які йшлося у розслідуванні.
"Будемо клопотати в СБУ щодо розсекречення цієї інформації. Принаймні щодо якісного та кількісного складу", -сказав Букін.
Глава ТСК Вінник також додав, що, на його думку, "Укроборонпром" потрібно реорганізувати.
"Іншими словами - знищити. І передати всі замовлення на Міноборони", - сказав Вінник.
Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
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