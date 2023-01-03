Кабмін спростив ввезення дронів в Україну

Кабінет Міністрів України дозволив ввозити безпілотні літальні апарати (БПЛА) без оформлення гарантійних листів на період дії воєнного стану.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі у вівторок, 3 січня.

Таким чином, на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України БПЛА та їх частин цивільного призначення та подвійного використання від донорів здійснюється за місцем перетину митного кордону України.

Ввезення дронів передбачає подання на митниці паперової або електронної декларації, заповненої особою, яка перевозить відповідний товар.

Нагадаємо, в Україні завершилась розробка системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН).