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Кабмін внесе до ВР проект держбюджету-2020 до другого читання до 3 листопада
Уряд України має намір до 3 листопада внести до Верховної Ради проект бюджету на 2020 рік до другого читання
Фото: ukrafoto.com
Уряд України має намір до 3 листопада внести до Верховної Ради проект бюджету на 2020 рік до другого читання, повідомила глава Міністерства фінансів Оксана Маркарова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Парламент затвердив бюджетні висновки, які ми на робочому рівні вже отримали. Сподіваємося найближчим часом отримати офіційно. І до 3 листопада Кабмін їх опрацює і подасть доопрацьований бюджет (проект бюджету - ІФ) до другого читання", - сказала вона журналістам у кулуарах форуму "Диригенти змін" у четвер.
Нагадаємо, що Рада розгляне бюджет на 2020 рік у першому читанні 18 жовтня.
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