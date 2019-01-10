Рада розгляне бюджет на 2020 рік у першому читанні 18 жовтня

У бюджеті передбачено 438,1 мільярда гривень на виплату державних боргів - це близько 40% бюджету

Верховна Рада України планує розглянути у першому читанні проєкт закону про державний бюджет України 18 жовтня 2019 року.

"20 вересня у парламенті було представлено проєкт держбюджету - 2020. Депутати мають подати до нього свої пропозиції до 1 жовтня, а бюджетний комітет повинен опрацювати їх до 15 жовтня. І в першому читанні законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік орієнтовно буде винесений для розгляду Верховною Радою України 18 жовтня", — повідомив Разумков, зазначає "Громадське".

20 вересня міністерка фінансів України Оксана Маркарова представила депутатам проєкт держбюджету на 2020 рік. За словами Оксани Маркарової, цьогоріч разом з проєктом бюджету на наступний рік уряд вперше не подаватиме змін до Податкового кодексу, як робив це у всі попередні роки: бюджет - 2020 розраховано на чинних ставках податків та зборів, а також чинних податкових правилах.

5 вересня, у неділю, уряд вніс до Ради законопроєкт №2000 "Про державний бюджет на 2020 рік". Раніше під цим номером на сайті Ради зареєстрували законопроєкт "Про бюдлт".

У бюджеті передбачено зростання мінімальної зарплати до 4723 гривень на місяць, доходи бюджету очікуються в 1 трильйон 79 мільярдів гривень. Витрати - 1,17 трильйона гривень, дефіцит бюджету - 2,09% від ВВП.

У самому бюджеті середній курс долару не закладений, але у макропрогнозі уряду він встановлений на рівні 28,2 гривні за долар.

Видатки на оборону збільшаться на 33,8 мільярда гривень - до 245,8 мільярда. На забезпечення енергетичної незалежності передбачено 2 мільярди, на розвиток дорожньої інфраструктури - 74,4 мільярда, фінансування Пенсійного фонду - 172,6 мільярда. При цьому частка держави в економіці має зменшитися.

Утім, в уряді наголосили, що проєкт бюджету, який внесли до Ради, складено на економічному прогнозі попереднього уряду. Також бюджет не враховує всіх запланованих реформ, які Кабмін планує провести, зокрема земельної. Тому остаточні цифри щодо доходів, курсу валют, дефіциту та іншого будуть відомі до розгляду документу депутатами в другому читанні, яке має відбутися до 2 листопада.

Законопроєкт про державний бюджет на наступний рік складає Міністерство фінансів, потім його виносять на розгляд уряду, який має підтвердити цей документ та внести до Верховної Ради у вигляді законопроєкт.

У Раді бюджет, на відміну від інших законопроєкт, розглядять трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Бюджет стає законом після того, як за нього проголосують депутати після третього читання, а законопроєкт підпишуть спікер та президент і опублікують в офіційній пресі уряду.

Нагадаємо, що уряд не має наміру підвищувати податки громадянам та бізнесу, а навпаки намагатиметься перерозподіляти через державу менше коштів.