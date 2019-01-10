В Україні не будуть підвищувати податки

Метою роботи його уряду є створення таких умов ведення бізнесу, за яких люди не боятимуться вкладати кошти у власну справу

Уряд не має наміру підвищувати податки громадянам та бізнесу, а навпаки намагатиметься перерозподіляти через державу менше коштів.

"Ми не плануємо як уряд підвищувати податки, це неправильний шлях. Держава не повинна збільшувати обсяг ресурсів, які вона пропускає через себе", - заявив Гончарук, повідомляє "Громадське".

Водночас зазначимо, що програмою дій уряду, яку Кабмін затвердив та направив на розгляд парламенту напередодні, передбачено запровадження нового податку - акцизу на товари, при виробництві яких забруднюється довкілля. Так, за задумом уряду, за такі товари українцям потрібно буде заплатити на 1% більше.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду, на відміну від бізнесу, який проводить оптимізацію за рахунок великої кількості ФОПів.