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Кабмін встановив надбавки бюджетникам, які працюють на лінії зіткнення

Кабінет міністрів встановив надбавку працівникам бюджетних установ у населених пунктах, розташованих на лінії розмежування
Відповідну постанову „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 708” ухвалено на засіданні уряду.
Кабмін встановив надбавки бюджетникам, які працюють на лінії зіткнення Місія США приступила до оцінки потреб для реформи української митниці Фото: прес-служба Кабміну

Зокрема, встановлено щомісячну надбавку за роботу з особливими умовами праці у граничному розмірі 50% посадового окладу працівникам державних і комунальних установ, закладів, організацій, які фінансуються з бюджету і розміщені в населених пунктах на лінії зіткнення, повідомляє Мінсоцполітики, йдеться в "Укрінформ".

Відповідна надбавка встановлюється на період до завершення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, поінформували у Мінсоцполітики.

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05 06 2019 14:37
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