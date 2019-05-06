Кабмін встановив надбавки бюджетникам, які працюють на лінії зіткнення

Відповідну постанову „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 708” ухвалено на засіданні уряду.

Зокрема, встановлено щомісячну надбавку за роботу з особливими умовами праці у граничному розмірі 50% посадового окладу працівникам державних і комунальних установ, закладів, організацій, які фінансуються з бюджету і розміщені в населених пунктах на лінії зіткнення, повідомляє Мінсоцполітики, йдеться в "Укрінформ".

Відповідна надбавка встановлюється на період до завершення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, поінформували у Мінсоцполітики.

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