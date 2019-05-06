ПОЛІТИКА НОВИНИВідповідну постанову „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 708” ухвалено на засіданні уряду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін встановив надбавки бюджетникам, які працюють на лінії зіткнення
Кабінет міністрів встановив надбавку працівникам бюджетних установ у населених пунктах, розташованих на лінії розмежування
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Зокрема, встановлено щомісячну надбавку за роботу з особливими умовами праці у граничному розмірі 50% посадового окладу працівникам державних і комунальних установ, закладів, організацій, які фінансуються з бюджету і розміщені в населених пунктах на лінії зіткнення, повідомляє Мінсоцполітики, йдеться в "Укрінформ".
Відповідна надбавка встановлюється на період до завершення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, поінформували у Мінсоцполітики.
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05 06 2019 14:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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