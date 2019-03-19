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Тисячу гривень до пенсії отримають 2,5 мільйона українців, - Розенко

Підвищення пенсій на суму від 100 грн до 400 грн відбулося для 2,5 млн людей
Середня сума підвищення пенсій з 1 березня 2019 року для осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, становить 514 грн, водночас пенсії близько 2,5 млн пенсіонерів зростуть на понад тисячу гривень.
Тисячу гривень до пенсії отримають 2,5 мільйона українців, - Розенко Фото: з вільних джерел

"Нагадаю, що уряд прийняв рішення, що підвищення пенсій не може бути меншим за 100 грн. На сьогодні середня сума підвищення для осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, складає приблизно 514 гривень", – повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, повідомляє Урядовий портал.

За словами віце-прем’єра, підвищення пенсій на суму від 100 грн до 400 грн відбулося для 2,5 млн людей, від 400 грн до 700 грн – понад 1,5 млн, від 700 грн до 1000 грн отримали практично 500 тис. осіб. "І, що особливо приємно, 2,5 млн українців отримали підвищення на понад 1000 грн. Наголошую, що це щомісячне підвищення до пенсії", – підкреслив Розенко.

Він також нагадав, що близько 2 млн 100 тис. пенсіонерів, які мають великий трудовий стаж, але пенсію, нижчу за 1700 гривень, отримають додаткові одноразові пенсійні виплати розміром 2410 грн. "Ця сума буде виплачена двома траншами – 1205 грн з 1 березня і 1205 грн з 1 квітня", – зазначив Розенко.

Нагадаємо, в березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію у розмірі 2,410 тисяч гривень.

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19 03 2019 16:57
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