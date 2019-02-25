Пенсіонерам перед виборами одноразово виплатять 2410 гривень
"В 2019 році пропонується їм (пенсіонерам - ЕП) здійснити доплату до пенсії 2,410 тисяч гривень. Чому саме йде мова про таку виплату? Мова йде про додатковий ресурс, який було отримано від закону про "євробляхи", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час наради за участі президента Петра Порошенка, інформує "Економічна правда".
"Вперше явище, яке завдавало шкоди всій країні було повернуто на користь певним категоріям громадян. Тобто кошти від розмитнення "євроблях" в повному обсязі було направлено на такі виплати. Це ініціатива президента", - заявив міністр.
За його словами, 2,410 тисяч гривень – це фактично та сума, яку людям не заплатили у 2015-2016 роках, коли була зупинена індексація пенсії.
"Ця сума буде виплачена в березні-квітні 2019 року", - додав представник уряду.
"Ми знайшли можливість повернути пенсіонерам, які отримують найменший рівень пенсії, індексацію 2015-2016 років", - заявив президент Петро Порошенко.
"За розрахунками це показник інфляції, який перемножується на рівень прожиткового мінімуму. Ми вийшли на суму 2,410 гривень кожному, хто має пенсію нижче мінімальної і мінімальну", - сказав президент.
Він пояснив, що цей механізм розповсюджується на тих, хто в результаті індексації, яка відновиться з 1 березня отримають невелику суму - 100-200-300 гривень.
"Будуть і ті, хто (внаслідок індексації - ЕП) отримають 800-900-1000, їм компенсовувати не потрібно. А тим, хто отримує 100 і 200 – вони отримають 2,410 гривень протягом березня і квітня як компенсація індексації 2015-2016 років", - заявив президент.
Мова йде не про всіх пенсіонерів, а про тих, які мають повний страховий стаж. "Це ті люди, які реально, добросовісно і чесно працювали", - сказав міністр.
Також, розмір пенсійних виплат з 1 березня цього року зросте на 17-20%, заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
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