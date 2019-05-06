Кабмін ввів граничні ціни на електроенергію, щоб уникнути зростання тарифів

Кабінет міністрів ввів граничні ціни на електроенергію, щоб уникнути можливого зростання тарифів у зв'язку з запуском нового ринку електроенергії з 1 липня

Кабмін затвердив ці пропозиції з одноденним доопрацюванням.

"У процесі впровадження (нового ринку електроенергії - ред.) ми повинні позбутися кількох речей. Перше - ліквідувати Роттердами з плюсами і мінусами. Друге - не допустити зростання цін на електроенергію для населення і - увага! - для промисловості, щоб українська промисловість була конкурентною", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, йдеться в "Економічна правда".

Зокрема, уряд має допрацювати механізми граничних цін, які будуть затверджені регулятором - НКРЕКУ.

Як заявили в НКРЕКУ 4 червня, застосування затвердженого урядом порядку компенсації різниці між ціною е/е для населення і її ринковою ціною в новій моделі енергоринку призведе до зростання цін для непобутових споживачів на 40-50%.

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