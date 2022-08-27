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Кабмін виділив майже 1,5 млрд грн на підготовку до опалювального сезону
Фото: з вільного доступу
Уряд виділяє 1 млрд 409 млн грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Мова йде про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.
Про це повідомив пем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.
За його словам, цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик - це терористичні акти росії проти критичної інфраструктури.
"Паралельно із закупівлями Уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури й іншу підготовку до опалювального сезону. Стан готовності зараз 75%. Робимо все, аби всі українці цієї зими були із теплом та світлом", - зауважив прем'єр.
Раніше мер столиці Віталій Кличко наголошував, що зима буде надзвичайно важкою та рекомендував киянам запасатися теплими речами.
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27 08 2022 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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