Кабмін виділив майже 1,5 млрд грн на підготовку до опалювального сезону

Паралельно продовжуються ремонти критичної інфраструктури

Уряд виділяє 1 млрд 409 млн грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Мова йде про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.

Про це повідомив пем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook

За його словам, цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик - це терористичні акти росії проти критичної інфраструктури.

"Паралельно із закупівлями Уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури й іншу підготовку до опалювального сезону. Стан готовності зараз 75%. Робимо все, аби всі українці цієї зими були із теплом та світлом", - зауважив прем'єр.